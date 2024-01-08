Россияне перестали ходить в церковь 15 8.01.2024, 20:19

4,690

На Рождество в храмы пришел только 1% населения РФ.

Посещаемость храмов на православное Рождество в России сократилась почти в два раза за последние пять лет. В этом году, по данным МВД РФ, в храмы на рождественскую службу пришли 1,4 млн человек. В 2023-м храмы в этот же праздник посетило еще меньше россиян — 1,3 млн человек. Данные за 2022 и 2021 годы МВД не публиковало.

В 2020 году отметить Рождество в храмы пришли 2,3 млн человек, в 2019-м — более 2,6 млн, в 2018-м — более 2,5 млн — почти вдвое больше.

В России проживает, без учета населения оккупированных территорий Украины, около 144 миллионов человек. Это значит, что на второй по значимости праздник православной церкви храмы посетил примерно 1% жителей России.

Русская православная церковь активно участвует в пропаганде захватнической войны в Украине и разжигании вражды к народам Европы и США. Во главе Русской православной церкви стоит патриарх Кирилл, связанный с КГБ еще с советского времени.

В России церковь исторически воспринимается как часть государственного аппарата, а проявления самостоятельного мышления в церкви — единичные случаи, считает протоиерей Владимирас Селявко, который служит в православном приходе в Литве. «С царских времен церковь была на коротком поводке у государства», — говорит протоиерей. Маленький период в 90-е, когда можно было встать на собственный путь развития, использовать не удалось, а с приходом Владимира Путина все вернулось на рельсы тотального контроля КГБ, и патриарх Кирилл стал не просто частью этой системы, а ещё и идейной частью, «с искоркой». По словам Селявко, россияне видят церковь как часть государства и в итоге стараются избегать того и другого, «держаться подальше от начальства». «Авторитет церкви в России сейчас на рекордно низком уровне, — рассуждает Селявко. — Даже в советские времена рядовые священники умудрялись разговаривать с народом. Сейчас же священники, которые пытаются быть с народом, уничтожаются, подвергаются репрессиям. РПЦ ведет уродливую, неумелую работу с людьми, и священников, которые пытаются это изменить, старательно вычищают. Порядочные священники боятся что-то сказать, потому что они боятся, что их же прихожане на них донесут».

«Это разочарование в политической системе. РПЦ воспринимается как служанка власти, и её рейтинг падает вместе с рейтингами власти, — соглашается с ним политолог Аббас Галлямов. — Государство не то что РПЦ не может популяризировать, оно не в состоянии рейтинг Путина поднять».

Институциональная церковь как таковая во всем мире теряет свой авторитет и притягательность, говорит Владимирас Селявко. «Дело в том, что раньше люди подходили к церкви как к культу, чему-то магическому, и церковь не стремилась к тому, чтобы это изменить: духовенство устраивало то, что они являются монополистами на „духовный продукт“, — рассуждает он. — В итоге люди крестили детей, „чтобы дети не болели“, венчались, „чтобы не было разводов“». Но поколение, которое видело церковь таким образом, уходит, а молодые люди часто говорят, что им не нужен «посредник». Современный человек понимает, что венчание не помогает от разводов, а крещение от болезней, — и просто не видит смысла в церкви как таковой. Селявко отмечает, что это могла бы изменить работа с прихожанами, но она в последние годы практически не велась: «Люди слушали службу, как мы слушаем итальянскую оперу, а разговорам, созданию общинной жизни уделялось очень мало внимания».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».