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Бойцы СБУ ударили дронами-камикадзе по российским танкам и БМП

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  • 8.01.2024, 20:31
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Бойцы СБУ ударили дронами-камикадзе по российским танкам и БМП

Видеофакт.

Украинские спецназовцы продолжают атаковать дронами российскую технику. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Воины Центра специальных операций «А» уже оформили новогоднюю «порцию» мертвых оккупантов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им «взрывные подарки».

«Первый нынешний отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным», - добавили в СБУ.

На видео можно увидеть, как российских военных атакуют на поле боя, под удар попадают БМП и танки оккупантов.

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