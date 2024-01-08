СМИ рассказали детали о военном городке, который строит режим Лукашенко рядом с Украиной 6 8.01.2024, 20:46

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Строительство происходит в 40 километрах от украинской границы.

На территории Гомельского района (Беларусь) продолжается активное строительство будущего военного городка. Это происходит в 40 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Где происходит строительство

Издание отмечает, что точное место строительства официально не разглашается. Однако источники зафиксировали строительство на территории бывшего пионерского лагеря «Чайка» в Гомельском районе.

«Это примерно посередине между Гомелем и Речицей, отсюда ведет асфальтированная дорога к границе с Украиной. До пограничного перехода в Новой Гуте около 40 километров», - говорится в материале.

Сейчас на месте бывшего лагеря стоит строительная техника, рабочие прокладывают коммуникации. Также к объекту по трассе тянут гибкую трубу.

Кто стал заказчиком

Журналисты получили фотографию паспорта объекта, который размещен на стройке. Заказчиком является Управление капитального строительства Вооруженных сил Республики Беларусь. Сроки строительства первой очереди городка: октябрь 2023 - март 2024.

Издание пишет, что военный городок могут построить не только на территории бывшего лагеря «Чайка», но и на территории заброшенных соседних лагерей - «Галактика», «Лесная поляна», «Литейщик».

«Активности там пока нет, но «чужих» уже выгнали. Например, из пионерского лагеря «Галактика» выгнали любителей страйкбола, которые там занимались», - утверждает собеседник «Радыё Свабода».

Сейчас вблизи нового объекта работает 1393 артиллерийская база воинской части №52208.

Для чего может понадобиться военный городок

Бывший белорусский офицер, который сейчас воюет в полку Калиновского, сказал, что новый военный город мог стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера.

По его словам, россияне могут учитывать свои прошлые ошибки, если запланируют новое наступление на Чернигов со стороны РФ.

«Им понадобится такая же база на территории Гомельской области для ротации, снабжения и т.д.», - сказал военный.

Он считает, что россияне могут попытаться захватить Чернигов, чтобы иметь дальнейшую площадку для наступления на Киев.

Что этому предшествовало

Ранее белорусские СМИ заявили, что за средства государственной инвестпрограммы на 2023-2027 годы в Гомельской области возле границы с Украиной планируют построить новый военный лагерь и полигон.

Проект планируют завершить до 2027 года. Это связывали с заявлениями белорусского диктатора Александра Лукашенко, который объявил о создании в Вооруженных силах «Южного оперативного командования». Там также могут в будущем дислоцироваться Силы специальных операций.

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