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В Барановичах мужчина с ружьем ворвался в магазин

  • 8.01.2024, 21:23
В Барановичах мужчина с ружьем ворвался в магазин

Он предупредил всех, кто находился в помещении, что «это ограбление».

В один из магазинов Барановичей 8 января ворвался мужчина с ружьем. Он разбил прилавок со спиртным, порезал одного из покупателей ножом и скрылся. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

Около 16.25 в Барановичский РОВД позвонила продавец продуктового магазина, которая рассказала, что неизвестный мужчина вбежал в торговый зал с предметом, «похожим на ружье». Он предупредил всех, кто находился в помещении, о том, что «это ограбление», после чего стал бить витрины со спиртным.

Один из посетителей стал уговаривать незнакомца отдать оружие, но нападавший достал нож и полоснул им покупателя. Пострадавший сумел подставить подножку злоумышленнику. Тот упал и выронил из рук ружье. Поднявшись на ноги, он скрылся с места происшествия.

В течение 30 минут подозреваемого задержали. Им оказался 61-летний житель Барановичского района. При нем обнаружены патроны и нож.

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