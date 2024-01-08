Шольц просит ЕС больше вооружать ВСУ 4 8.01.2024, 22:00

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Олаф Шольц

Запланированные поставки слишком малы.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие государства Евросоюза оказать большую поддержку Украине, назвав ту, которая уже запланирована, недостаточной. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, передает Handelsblatt.

«Поставки оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины», – сказал Шольц.

Немецкий канцлер считает, что Европа должна продемонстрировать, что она «тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и европейских ценностей».

Он подчеркнул, что Германия сейчас является «самым сильным сторонником Украины после США» – на 2024-й предусмотрена поставка оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро. Также есть «миллиарды» на гуманитарную и финансовую помощь, сказал канцлер.

«Однако одного вклада Германии будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины», – добавил он.

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