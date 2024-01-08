«Зачем это все, как будто с голодного края» 14 8.01.2024, 22:04

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Белоруски показали в TikTok, какие продукты привезли в Польшу с родины, и получили критику.

Белоруски, которые живут в Польше, после поездки на родину показали, какие продукты оттуда привезли. Оказалось, что некоторые земляки скучают не только по товарам, которые трудно найти в Европе, но даже по сахару и муке отечественного производителя. Комментаторы начали иронизировать по поводу ассортимента, пишет «Зеркало».

Судя по профилю в TikTok, Татьяна вместе с мужем (он, как сообщается, дальнобойщик) живет в Польше, иногда пара ездит в Беларусь. В один из последних визитов на родину супруги закупились продуктами, также взяли домашних заготовок. Девушка выставила привезенное на стол со словами «все тащат продукты из Европы в Беларусь, а мы из Беларуси». Она подробно остановилась на каждом наименовании.

В ее продуктовой корзине было несколько банок домашних закаток. В магазине они приобрели много сладостей, в том числе пару пачек кукурузных палочек «Забава» от Ганцевичского хлебозавода. Девушка пояснила, что «оббила все пороги, пытаясь найти сладкие палочки». Также купили произведенные на кондитерской фабрике «Витьба» вафли «Ратуша», несколько пачек подушечек с начинкой. Были пряники и печенье в целлофановых упаковках, мини-круассаны с вареной сгущенкой. Был и подарок от подруги — бобруйская халва и маленькая упаковка зефира. Также супруги купили «простой длинный лаваш», чипсы картофельные «Белорусские» (в виде длинных пластин), рогачевскую сгущенку, майонез «Европейский» постный от фабрики АВС, батон колбасы «Мортаделла» от Гродненского мясокомбината, пачку семечек, две бутылки «Лидского» кваса.

«Лосось брала, потому что здесь не могу такой найти», — пояснила Татьяна, показывая продукцию «Санта-Бремор»: закуску «Лосось и сайда», пасту «Антарктик криль», «Икринку» с лососем.

Девушка также купила лимонную кислоту, «чтобы отмыть чайник», корейскую морковь и салаты (для мужа в рейс), лапшу быстрого приготовления «Доширак» (его любит муж Татьяны) и «Биг Бон».

— «Биг Бон» — самый любимый из всех роллтонов. Когда хочется такой гадости, ее тут нет, — объяснила приобретение тиктокерша.

В комментариях под видео пользователи обсудили, где продукты вкуснее — в Польше или Беларуси, отметив, что какие-то из них продаются только на родине. Несколько человек сообщили, что некоторые белорусские товары можно купить в Европе. Еще часть комментаторов недоумевали, «зачем это все, как будто с голодного края».

Еще одна белоруска, тоже Татьяна, вернулась из Беларуси в Польшу несколько дней назад. Девушка также сделал обзор товаров, которые она привезла с собой.

«Мне очень не хватало солений, закаток. Как видите, привезли мы немало. Тут капуста, огурцы, помидоры, перцы, компот, домашнее варенье», — указала на банки разной емкости девушка.

Также блогерша привезла две банки сгущенки — вареную и обычную, «уйму чаев», две пачки морской капусты «Санта Бремор», кусочек красной рыбы в вакууме, батон сыровяленой колбасы «Антоновской» от Гродненского мясокомбината, три пачки гречки, сахар, муку, различные макароны, много разных специй, белорусские чипсы в пластинах. Из сладостей — вафли «Черноморские» и «гору конфет».

В ответ на видео комментаторы возмутились, некоторых очень удивил набор продуктов. Вот что они писали:

«Капуста, огурцы, квашения, закатки. Разве в Польше нельзя это самой делать?

Живу в Польше, и всего тут хватает. Первый раз вижу, чтобы так много привозили».

«А с мукой и сахаром что не так?»

«Я все понимаю — домашние закатки (все-таки домашние), ну колбаска другая, сгущенка. А ответьте, пожалуйста, сахар, мука и макароны там тоже не такие?»

«Жила в Варшаве 8 лет, всего хватало и гораздо лучшего качества. „Гринфилд“ везти?»

«Сгущенку тоже всегда привожу из РБ, но сахар, макароны, гречку везти — это край».

На все эти вопросы Татьяна отвечала, что качество польских продуктов не хуже, но вкус другой, а ей захотелось «домашнего», это касалось даже бакалеи — муки, сахара, макарон. Что касается закаток, то они от мамы, а «Варшаве ее нет».

Но было немало также комментаторов, которые поддержали девушку:

«Наша белорусская колбаска „Антоновская“ ну очень вкусная! И, конечно, свое домашнее — это всегда вкусно!»

«Очень понимаю. Тоже не заходит еда польская. Везу из РБ много продуктов. А сейчас вообще цены стали ниже в Беларуси. Рис, мука, хлеб черный и другое».

«Люди, в каждой стране продукты разного вкуса. Даже картошка не такая на вкус, как, скажем, в России. Так же и в Польше».

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