Rolls-Royce в прошлом году продал рекордное количество автомобилей 8.01.2024, 22:09

Большие объемы продаж были обусловлены спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom.

Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce 8 января отчитался о рекордных продажах авто в 2023 году. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в прошлом году принадлежащий BMW Rolls-Royce поставил клиентам 6032 автомобиля, что чуть больше предыдущего рекорда компании в 2022 году, когда было продано 6021 авто.

Большие объемы продаж были обусловлены спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom. По словам нового исполнительного директора компании Криса Браунриджа, также вырос спрос на полностью электрическую модель Spectre.

Как сообщается, продажи Rolls-Royce были самыми высокими в США. Далее следуют Китай и Гонконг, где спрос упал после последовавшей отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.

Также рекордно выросли продажи в Европе, включая Великобританию.

На Ближнем Востоке повышение спроса на люксовые автомобили в компании связывают с запросом на сложную индивидуальную работу над внутренним и внешним дизайном, в то время как в Южной Корее - с повышением спроса на предметы роскоши.

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