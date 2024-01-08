закрыть
8 января 2024, понедельник, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Rolls-Royce в прошлом году продал рекордное количество автомобилей

  • 8.01.2024, 22:09
Rolls-Royce в прошлом году продал рекордное количество автомобилей

Большие объемы продаж были обусловлены спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom.

Производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce 8 января отчитался о рекордных продажах авто в 2023 году. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что в прошлом году принадлежащий BMW Rolls-Royce поставил клиентам 6032 автомобиля, что чуть больше предыдущего рекорда компании в 2022 году, когда было продано 6021 авто.

Большие объемы продаж были обусловлены спросом на модели Cullinan, Ghost и Phantom. По словам нового исполнительного директора компании Криса Браунриджа, также вырос спрос на полностью электрическую модель Spectre.

Как сообщается, продажи Rolls-Royce были самыми высокими в США. Далее следуют Китай и Гонконг, где спрос упал после последовавшей отмены ограничений из-за пандемии COVID-19.

Также рекордно выросли продажи в Европе, включая Великобританию.

На Ближнем Востоке повышение спроса на люксовые автомобили в компании связывают с запросом на сложную индивидуальную работу над внутренним и внешним дизайном, в то время как в Южной Корее - с повышением спроса на предметы роскоши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип