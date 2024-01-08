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В Варшаве белорус погиб в собственном баре

  • 8.01.2024, 22:16
  • 3,756
В Варшаве белорус погиб в собственном баре

Он упал с лестницы.

В Варшаве правоохранители выясняют обстоятельства гибели 46-летнего белоруса, пишет польское издание se.pl.

Несчастный случай произошел 5 января. По данным польских СМИ, поздно вечером владелец паба Александр Д. упал с лестницы, когда спускался в подвал своего заведения.

Тело белоруса обнаружил клиент, который и вызвал на место экстренные службы. Точная причина гибели будет установлена по результатам вскрытия.

По данным Miejski Reporter, речь идет о пабе по адресу ул. Вольска, 89. Здесь зарегистрирован бар Beczka Chmielu. В польском реестре юрлиц указано, что одним из владельцев заведения является Александр Дагиль.

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