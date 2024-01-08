Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины 2 8.01.2024, 22:39

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Владимир Зеленский

Буданов и Литвиненко в списке.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил участников делегации для международных переговоров по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение №2/2024-рп, обнародованное на официальном интернет-представительстве президента.

В документе говорится о создании делегации Украины «для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности» для Украины.

В каком составе образуется

руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак,

начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,

заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,

заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,

первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель министра экономики Игорь Фоменко,

заместитель завышала выделение евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий,

директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,

заместитель Руководителя Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

О чем еще распоряжение

Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

«Утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно)», - говорится в документе.

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