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В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за последние сутки

  • 8.01.2024, 23:33
  • 1,152
В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за последние сутки

«Град», БТР и не только.

Украинские военные за последние сутки уничтожили семерых оккупантов на юге страны. Также им удалось поразить вражеский БТР и систему «Град».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

«Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям, тылам, наблюдательным пунктам и пунктам боевого снабжения», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:

7 оккупантов;

1 реактивную систему залпового огня «Град»;

1 БТР-80;

5 пушек;

1 миномет;

15 единиц автобронетехники.

Также было уничтожено 2 наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

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