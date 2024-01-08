В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за последние сутки
- 8.01.2024, 23:33
- 1,152
«Град», БТР и не только.
Украинские военные за последние сутки уничтожили семерых оккупантов на юге страны. Также им удалось поразить вражеский БТР и систему «Град».
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
«Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям, тылам, наблюдательным пунктам и пунктам боевого снабжения», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки получили подтверждение, что у врага на левом берегу стало меньше на:
7 оккупантов;
1 реактивную систему залпового огня «Град»;
1 БТР-80;
5 пушек;
1 миномет;
15 единиц автобронетехники.
Также было уничтожено 2 наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.