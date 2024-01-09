Футурист назвал 10 навыков, которые будут самыми востребованными в 2024-м 9.01.2024, 0:59

Большинство из них касаются обращения с техникой и ИИ, а также коммуникации с людьми.

Футурист и инфлюенсер Бернард Марр в своем блоге рассказал о 10 навыках, которые будут наиболее востребованы в новом, 2024 году. Он отметил, что в своей книге «Навыки будущего: 20 навыков и компетенций, необходимых каждому для достижения успеха в цифровом мире» он рассматривает навыки и умения, которыми должны овладеть люди в ближайшие 5-10 лет. Вместе с тем, в новом посте он решил сосредоточиться на более близком будущем.

Работодатели подходят к поиску работников на основе навыков, которыми они обладают. Исходя из этого, нужно понимать, какие навыки работодателям и работникам необходимо развивать для карьерного успеха в 2024-м году.

Очевидно, что мы живем в мире, который находится на ранней стадии развития искусственного интеллекта. Но развитие технологий еще не готово к реализации утопического мира без работы. И большинство людей не готовы смириться со своей ненужностью.

То есть, навыки, которые будут наиболее востребованы, попадают в одну из этих двух категорий. Они либо помогают организациям раскрыть потенциал передовых технологий, либо же направлены на максимизацию ценности человеческих качеств и способностей, с которыми машины не могут сравниться.

10 навыков, которые будут наиболее полезны в ближайший год

Генеративный искусственный интеллект

Появление генеративных ИИ, таких как ChatGPT, было описано как «момент iPhone» для ИИ. Почти мгновенно каждый может использовать его для создания, автоматизации и экономии времени в своей профессиональной и повседневной жизни. Но для выявления возможностей, разработки эффективных решений, управления изменениями и устранения этических последствий необходимы специальные качества и способность. Это будут одни из самых ценных и востребованных навыков в 2024 году.

Навыки устойчивого развития

Предприятия осознают огромную важность обеспечения того, чтобы они работали устойчиво и оказывали минимальное воздействие на окружающую среду. Цели нулевых выбросов все чаще рассматриваются как стратегические бизнес-приоритеты, а приверженность устойчивому развитию часто требуется от малых предприятий, стремящихся к партнерству или сотрудничеству с предприятиями и государственными органами. Это означает, что будут высоко цениться навыки поиска и внедрения экологически чистых решений.

Project Management (Управление проектами)

Растет потребность в людях, которые обладают навыками объединения людей, технологий и способностью решать проблемы. Осуществление контроля на высоком уровне, постановка стратегических целей и определение приоритетов в работе и ресурсах по-прежнему выходят за рамки возможностей инструментов бизнес-ИИ. Однако у тех, кто работает на этих должностях, есть беспрецедентные возможности использовать ИИ для помощи во всем: от создания прототипов до исследований, планирования, тестирования и соблюдения требований.

Навыки коммуникации

Эффективное общение является важнейшим элементом набора деловых навыков. Сейчас, как никогда, необходимы те, кто может определить возможности обмена сообщениями и устранить пробелы в общении между организациями. По мнению Марра, будет расти количество ролей для тех, кто может интерпретировать результаты анализа данных и передавать их на человеческом языке тем, кто принимает решение. Общение с машинами на естественном языке становится нормой, поэтому организациям нужны люди, способные «разговаривать» с ними так, чтобы добиться наилучших результатов.

Клинические навыки здравоохранения

Мир сталкивается с нехваткой работников сферы здравоохранения. Врачи, медсестры и другие медицинские работники все чаще могут совершенствовать свои навыки с помощью инструментов искусственного интеллекта. Но человеческие качества, такие как эмоциональный интеллект и сочувствие, всегда будут иметь решающее значение для их роли.

Навыки работы с данными

Революция искусственного интеллекта основана на данных, и понимание того, как превратить их в ценность, становится все более важным для успеха в бизнесе. Важными будут навыки, которые могут гарантировать, что машины используют данные, которым мы можем доверять, для принятия решений, которые мы можем понять.

Межличностное общение

Люди, которые умеют общаться с нужными людьми, всегда достигают высот. Развитие способности создавать связи, основанные на доверии и общих целях, будет как никогда ценным в 2024 году, поскольку технологии открывают новые возможности для роста тех, кто готов им соответствовать.

Навыки облачных вычислений

По прогнозам, в период с 2022 по 2030 год мировой рынок облачных вычислений вырастет с 570 миллиардов долларов почти до 2,5 триллионов долларов. То есть, будет расти спрос на тех, кто может помочь крупным и малым предприятиям перейти в облако.

Машинное обучение

Развитие сферы искусственного интеллекта предполагает рост спроса на тех, кто может в этом помочь. В докладе Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест в 2023 году» говорится, что «специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению возглавляют список специальностей с быстрорастущим количеством рабочих мест».

Навыки кибербезопасности

Утечки данных, кибератаки и попытки взлома становятся все более частыми и серьезными. То же самое относится и к штрафам для предприятий, которые не могут должным образом защитить данные своих клиентов. Кибербезопасность — это гонка вооружений, в которой злонамеренные люди, группы и даже спонсируемые государством субъекты конкурируют со специалистами по безопасности за использование более быстрых, мощных и интеллектуальных технологий против противника.

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