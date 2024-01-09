На боевом задании погиб украинский пилот Залистовский 9.01.2024, 2:21

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Владислав Залистовский

В 23 года у него были десятки боевых вылетов на МиГ-29.

На развязанной российскими оккупантами войне в Украине во время выполнения боевого задания погиб украинский пилот Владислав Залистовский. Об этом Малинский городской совет сообщил 8 января в Facebook.

«5 января во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, житель Малина [Житомирской области], летчик одной из воинских частей, старший лейтенант Владислав Павлович Залистовский», – сказано в некрологе.

Сообщается, что Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29, в 2021 году окончившим летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

О времени и месте прощания с погибшим летчиком власти Малина сообщат дополнительно.

О гибели Залистовского сообщила в Instagram его девушка Евгения Нестеренко.

«Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце самым лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты – самый лучший. Тебе было всего 23… Но почему-то небо забирает лучших. Вечного тебе полета, мой ангел. Не буду делать эти фото черно-белыми, потому что ты любил жизнь и был ярким. Я очень тебя люблю», – написала она.

Пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram почтила память пилота, указав, что в возрасте 23 года на его счету были десятки боевых вылетов.

«Он был одним из тех, с кем я бы выполнил любое задание с уверенностью, что он меня не оставит в трудной ситуации – и по военному делу, и по жизни», – цитирует пресс-служба ВРУ коллегу Залистовского Валерия Волосюка.

Эти же слова есть в посте побратима Залистовского, который пишет в Instagram под псевдонимом air_fighter (вероятно, это и есть Волосюк). Автор поста призывает поддержать семью погибшего пилота.

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