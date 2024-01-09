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Биткоин взлетит до небес?

  • 9.01.2024, 3:34
Биткоин взлетит до небес?

Курс криптовалюты готовится к стремительному росту.

По мнению макроэкономиста Хенрика Зеберга, курс биткоина готовится к стремительному росту, его минимальное повышение составит 115 тысяч долларов, а максимальное достигнет 250 тысяч.

Экономист объясняет этот ожидаемый всплеск эффектом FOMO (Fear of Missing Out — синдром упущенных возможностей) среди инвесторов, пишет Crypto Globe.

Он считает, что те, кто пропустил предыдущие криптовалютные гонки, будут рады принять участие в случае, когда биткойн начнет превышать текущие уровни.

Зеберг предполагает, что на фоне объявления решения о спотовом биткоине ETF или подобного триггера, может начаться быстрый рост, хотя эта причина не является постоянной в его анализе.

Сам рынок и его структура, по словам Зеберга, указывает на потенциал для быстрого и значительного роста стоимости биткойна.

Зеберг также рассказал, что его позитивный прогноз касается и других более рискованных активов, включая альткоины. Он прогнозирует, что эти активы будут идти исключительно хорошо в первые четыре месяца года, руководствуясь энтузиазмом инвесторов и желанием извлечь выгоду из потенциально прибыльных возможностей.

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