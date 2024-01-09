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Трамп требует немедленно уволить главу Пентагона

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  • 9.01.2024, 8:06
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Трамп требует немедленно уволить главу Пентагона
Дональд Трамп

За «ненадлежащее профессиональное поведение и неисполнение обязанностей».

Экс-президент США Дональд Трамп требует, чтобы администрация Джо Байдена немедленно уволила министра обороны Ллойда Остина с должности.

В своей социальной сети Truth Social Трамп заявил, что Остин «должен быть немедленно уволен за ненадлежащее профессиональное поведение и неисполнение обязанностей», пишет New York Post.

«Он пропал без вести на неделю, и никто, включая его босса, криворукого Джо Байдена, понятия не имел о том, где он находится или может находиться. Он плохо работал и должен был быть уволен вместе с «генералом» Марком Милли по многим причинам, но в особенности из-за катастрофической капитуляции в Афганистане, возможно, самого позорного момента в истории нашей страны», - цитирует бывшего президента New York Post.

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