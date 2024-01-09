Суд оштрафовал соратника Лукашенко, но диктатор разрешил ему не платить 1 9.01.2024, 8:25

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Владимир Коноплев

Когда в стране «не до законов».

В июне 2014 года в Беларуси прошел резонансный суд над двумя высокопоставленными чиновниками: бывшим заместителем генпрокурора Александром Архиповым и экс-спикером парламента и главой Белорусской федерации гандбола Владимиром Коноплевым. Архипова обвинили во взяточничестве и осудили на 6 лет колонии, Коноплева — в «недонесении» о преступлении и обязали заплатить штраф в размере около 13 тысяч долларов. В распоряжении BELPOL оказались документы, из которых видно, как государство «простило» Коноплеву крупный штраф. «Зеркало» рассказывает подробности дела, которое многое говорит о том, как была устроена судебная система Беларуси еще 10 лет назад.

За что судили чиновников

Уголовное дело против Александра Архипова и Владимира Коноплева завели в ноябре 2013 года. О его подробностях через несколько месяцев рассказал Александр Лукашенко:

— В суд передано уголовное дело в отношении заместителя генерального прокурора Архипова, который получил взятку в виде золотого слитка и бутылки коньяка. За прекращение уголовного дела в отношении пьяного «бесправника», совершившего на мотоцикле дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла девушка, которая ехала вместе с ним, 1988 года рождения. Все решили замазать. Даже не поговорили с родителями погибшей.

Кроме того, по словам политика, за получение взятки по этому же делу был осужден начальник следственного отделения Минского районного отдела Следственного комитета Янушко (имя не уточнялось). Владимира Коноплева Лукашенко в своей речи не упомянул.

Судила чиновников Военная коллегия Верховного суда 17 июня 2014 года. На суде стало известно, что Архипов и Коноплев еще до заседания пробыли несколько дней в СИЗО.

Суд признал бывшего замгенпрокурора Александра Архипова виновным по двум статьям Уголовного кодекса (полный текст приговора есть в распоряжении редакции):

ч. З ст. 424 УК — «в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам, совершенном должностным лицом, занимающим ответственное положение»;

ч. З ст. 430 УК — «в принятии должностным лицом, занимающим ответственное положение, для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием служебных полномочий».

Архипова приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, лишили чина «государственный советник юстиции 3-го класса» и права «занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей». А также конфисковали его автомобиль — «Шкода Супер Б», 2010 года выпуска.

Среди вещественных доказательств (которые, видимо, были предметами взятки) упоминались: 20-граммовый золотой слиток и «коробочка черного цвета с металлической вставкой золотистого цвета».

Владимира Коноплева признали виновным по ч. 1 ст. 406 УК — «в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении и о достоверно известном лице, совершившем это преступление». Ему назначили штраф в размере 900 базовых величин, или 135 миллионов рублей (по курсу 2014 года — это примерно 13 200 долларов).

Как Коноплеву разрешили не выплачивать штраф

30 июня 2014 года, через две недели после приговора чиновникам, судья Верховного суда Александр Лупинович выпустил специальное постановление (его текст также есть в распоряжении редакции). Согласно документу, Владимир Коноплев освобождался от выплаты штрафа, так как подпадал под «амнистию в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

«Согласно ст. 1 закона Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" <…>, мужчины старше шестидесяти лет подлежат освобождению от назначенных им наказаний, в том числе наказания в виде штрафа, со снятием судимости за совершенное преступление. <…> В своем заявлении осужденный Коноплев В.Н., 3 января 1954 года рождения, просит освободить его от назначенного ему наказания в виде штрафа», — говорилось в постановлении.

Любопытно, что закон об амнистии был принят в день суда над Архиповым и Коноплевым — 17 июня 2014 года, а вступил в силу 21 июня. Судья Верховного суда Беларуси Александр Лупинович, который председательствовал на заседании по делу о взятке, а потом подписал постановление об амнистии Коноплева, вышел в отставку в 2022 году.

Где сейчас Архипов и Коноплев

Александра Архипова отстранили от должности заместителя генпрокурора и уволили 4 ноября 2013 года. В тюрьме он просидел меньше двух лет из назначенных шести. В 2016 году, сразу после освобождения, бывшего чиновника назначили руководителем колхоза «Петровичи».

Александр Лукашенко признавался, что «эксперимент» с отправкой бывшего чиновника-коррупционера в отстающее хозяйство — это его идея:

— Сегодня трудятся. Даже заместитель генпрокурора Архипов трудится, «накосячил» раньше, работает сейчас в колхозе председателем. Или иди туда, или в тюрьме сиди.

Через два года работы в колхозе с Архиповым расторгли контракт «по команде из Администрации Лукашенко.

— Мне просто сказали, что я свободен, вот и всё. Расстались по соглашению сторон. Поступила соответствующая команда из Администрации президента, и всё на этом. Вот мы и разбежались с «Петровичами». Теперь я им ничем не обязан, — рассказывал бывший замгенпрокурора.

Владимир Коноплев был помощником Лукашенко еще во время работы последнего «депутатом» «парламента» в начале 1990-х. В 2004—2007 годах он занимал должность председателя «Палаты представителей» Национального собрания. С 2006 года и до сих пор возглавляет Белорусскую федерацию гандбола.

В 2022 году «Наша ніва» отмечала, что Коноплев «неожиданно вышел из небытия после многолетней опалы и снова стал приближенным к Лукашенко».

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