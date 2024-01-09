«На юге Украины начинаются интересные события» 9.01.2024, 8:38

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Полковник ВСУ рассказал, как могут развиваться события на этом направлении.

На левом берегу Херсона украинские силы обороны продолжают активно работать против врага. В последние дни там фиксируется самолетопад вражеской авиации. В этой связи аналитики отмечают, что действия россиян там стали менее эффективными из-за отсутствия поддержки из воздуха, рассказал «24 каналу» полковник ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

«Это привело к провалу 18-ой общевойсковой армии России на этом направлении. Она вынуждена была отойти для пополнения своих резервов, ведь разбита на 30 – 40%», — заявил он.

Оккупанты именно на этом участке фронта страдают от нехватки поставок с территории России больше всего, ведь это самая дальняя точка.

«Это на себе вполне ощутила 18-я российская армия, которую сейчас пытаются подлатать десантниками. Однако и они могут работать несколько дней, возможно, недель, а дальше их также нужно отводить», — рассказал Свитан.

Впоследствии врагу придется под давлением отходить на третью линию обороны, так называемую «линию Суровикина», что в 15 – 20 километрах за Скадовском. Пока что россияне не приняли такое решение, ведь это позволит ВСУ развернуться на левом берегу, создать оперативный плацдарм и дальше ждать достаточного количества авиации, чтобы двигаться в сторону Крыма.

Однако, как минимум, при отходе на эту линию обороны россияне лишатся Скадовска, который окажется под непосредственным огненным контролем артиллерии сил обороны Украины.

«Поэтому сейчас россияне в раздумьях, но думать они будут недолго, как только на левый берег уйдет достаточное количество нашей техники, они быстро примут это решение и откатятся примерно к Скадовску. Но следует помнить, что такие действия ВСУ будут происходить только при наличии достаточного количества сил, средств и авиации. Без них это направление лучше не трогать, ведь это обернется угрозами уже для украинской армии», – объяснил военный эксперт.

Как только Украина получит эскадрилью F-16, а лучше бригаду, привлечет на это направление авиацию, то события там начнут происходить гораздо более быстрыми темпами.

Готовят ли ВСУ наступление на Крым

На днях издание Welt написало, что в ближайшие месяцы Норвегия должна передать в Украине самолеты F-16. Там отмечают, что расстояние от Крынок, где сейчас продолжаются активные боевые действия до сухопутного пересечения ключевых позиций врага в направлении Крыма – 60 километров. И в ближайшие месяцы Украина вполне может начать наступление на полуостров.

В издании также написали, что именно в этой связи сейчас в Крыму активно уничтожаются радиолокационные станции и ПВО врага.

Свитан убежден, что на Юге сейчас основная задача для ВСУ – выход на переправу в районе Крыма – на Перекоп и Чонгар.

Однако аналитик подчеркнул, что без поддержки авиации это однозначно делать нельзя. Это будет чревато огромными потерями для Украины. Следует дождаться авиации, к тому же нет никаких оснований полагать, что Украина не получит то количество самолетов, которое ей обещали.

«Как минимум одна бригада будет передана весной, вероятно, в марте», — подчеркнул лётчик-инструктор.

Он считает, что маркером начала активных боевых действий на Юге будет уход россиян из Кинбурнской косы, после чего начнется форсирование Днепра и активные действия украинских сил обороны.

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