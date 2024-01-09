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Российского поэта Льва Рубинштейна сбила машина

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  • 9.01.2024, 8:42
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Российского поэта Льва Рубинштейна сбила машина
Лев Рубинштейн

Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Российского поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, он находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев в «Фейсбуке».

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев. Такую же информацию в Facebook сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

Журналист Мария Слоним уточнила, что после операции поэта погрузили в лечебный сон.

Рубинштейну 76 лет, он родился в 1947 году в Москве. Выпускник филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова.

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