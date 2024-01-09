Беларусь захватило кредитное цунами 1 9.01.2024, 8:43

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Белорусы готовятся к падению рубля?

По оперативным сводкам регулятора за 11 месяцев физлица взяли в банках 11,922 млрд BYN кредитов на разные цели. По сравнению с 2022 годом кредитная охота у населения возросла на 50,2%, пишет сайт banki24.by.

Большей активности физлиц немало способствуют упавшие ставки по кредитным продуктам у банков. Если в ноябре прошлого года средний уровень процентной ставки по новым банковским кредитам физлиц был равен 11,71% годовых, то в ноябре текущего обвалился до 9,73%.

Предельный уровень ставок на кредитном рынке по факту задают расчетные величины стандартного риска (РВСР). Недавно регулятор опубликовал РВСР по рублевым кредитам на январь текущего года, они сложились выше декабрьских.

К сведению: по новым рублевым кредитам физлиц (помимо льготных) РВСР с июля по ноябрь 2023-го была равна 14,61% годовых. РВСР по новым кредитам в BYN на декабрь-2023 составила 15,25%, а в январе-2024 достигла 16,44%.

На протяжении 14+ лет белорусы (кроме ИП и компаний-юрлиц) могут брать взаймы у банков лишь в BYN. Это значимо ограничивает уровень рисков получателей кредитов, которые связаны с движением курсов валют.

Если белорусский рубль ослаб к какой-либо валюте, а доходы кредитополучателя номинированы в BYN, это неизбежно повышает долговую нагрузку на него через эффект курсовых разниц. Пересчет платежей по валютному кредиту в BYN при девальвации к такой валюте автоматически увеличивает необходимую сумму.

В результате на 1 декабря текущего года НБРБ зафиксировал всего 32,9 млн BYN просроченной задолженности по кредитам физлиц, которые выдали банки. За скользящий год объем проблемного долга уменьшился (был равен 40,8 млн BYN на 12 месяцев ранее).

Две основных разновидности кредитов физлиц — это потребительские и жилищные. За 11 месяцев банки выдали белорусам 9,540 млрд BYN кредитов на потребительские нужды. Прирост валовой выдачи по отношению к 2022 году составил 47,1%. Это на 40+% выше темпов инфляции за тот же отрезок времени. Поэтому кредитные потоки шустро выросли и в реальном выражении.

В январе—ноябре 2023 года выдача кредитов на жилье физлицам составила 2,346 млрд BYN. Активность на данном участке рынка прыгнула на 63,5% год к году.

В 2024 году щедрый подъем на рынке продолжится. Регулятор спрогнозировал, что предоставление потребительских кредитов физлицам сложится в размере 10,5–11,0 млрд BYN.

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