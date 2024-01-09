Всё смешалось в скрепном доме Telegram-канал «Рывок и прорыв»

9.01.2024, 9:02

Здесь можно встретить какие угодно сочетания.

Как могли встретиться на информлентах облезлая «голая вечеринка» Ивлеевой и «фрагменты мощей святого Николая Чудотворца»? Вроде бы, эти явления должны принадлежать разным вселенным? Но не в эпоху закатного путинизма. Здесь можно встретить какие угодно сочетания.

Оказывается, Михаил Дмитриев, владелец клуба «Мутабор», где «звёзды» явили миру свои дряблые телеса, посреди которых гулял одинокий парень в носке, подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери, который находится в Романовом переулке напротив Кремля.

Предприниматель дал замечательный комментарий: «У нас несколько клубов, в том числе и «Мутабор», известный по последним событиям. Но мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь».

Обычно, всё-таки, «мракобесием» именуют то, чем заняты церковники – «кирилловцы». Он, наверное, хотел сказать - «разврат». Но, в принципе, желание «откупиться», чтобы отстали, понятно.

Кстати, откуда у него мощи? По словам Дмитриева, частицы мощей он купил в Ватикане в ноябре и ждал января, чтобы подарить их церкви. То есть, еще и Ватикан «в деле» объявился. Что это за «мощи» ещё разобраться надо.

Голая вечеринка, Ивлеева, РПЦ, мощи, бизнесмен против мракобесия, но за церковь, Ватикан … Еще и Собчак подпустила «новость» об отъезде Ивлеевой. Какие необычные звенья в этой новостной цепи!

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