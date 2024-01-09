Белорусы держат рубли и доллары «ближе к телу» 3 9.01.2024, 10:08

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Впервые за 17 лет.

Впервые с 2007 года доля валютных средств, которые население и бизнес держат в легко доступной форме на расчетных счетах, оказалась выше, чем доля таких же «быстрых» счетов в белорусских рублях. Это необычная особенность, характеризующая нынешнее состояние экономики, пишет Telegram-канал «Нашы грошы».

Почему такой показатель важен? Начнем с того, что доступность вкладов для быстрого снятия обратно пропорциональна их доходности: чем более выгодный вклад, тем сложнее его без потерь забрать. Выходит, сейчас население и бизнес между выгодой и доступностью средств выбирают второй вариант.

Долгое время доля средств на счетах в легко доступной форме была значительно ниже тех, что лежали на срочных вкладах. Для средств в национальной валюте ранее было привычно, что срочные вклады – это порядка 40% всех рублей в банках, а для валютных вкладов аналогичный показатель составлял 70-80%. Сейчас баланс в обоих случаях смесился на уровень, близкий к 50%. Причем для валютных вкладов доля средств на счетах до востребования оказалась даже выше, чем для рублевых. Значит, доступность валюты стала важнее, чем доступность рублей.

Примечательно, что снижение доли переводных депозитов (счетов до востребования) началось с 2007 года, когда экономике пришлось стать более рыночной. Это случилось после того, как Россия перестала поставлять в Беларусь дешевые энергоносители. Население и бизнес в этой связи стали чаще задумывать над подушкой безопасности, доходностью средств, которые у них были в распоряжении. Это был пример долгосрочного видения, расчета на перспективу. Сейчас перспективы стали настолько туманны и призрачны, что и бизнес, и население предпочитают средства держать в более доступной форме. Условно говоря: мало ли что, а своя рубашка ближе к телу.

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