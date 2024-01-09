Ученые нашли птиц, которые учатся петь еще до того, как вылупятся 9.01.2024, 9:21

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Такое поведение демонстрируют по крайней мере восемь родственных видов.

Австралийские исследователи следили за птицами с помощью регистраторов в гнездах и выяснили кое-что уникальное. Сразу несколько видов птиц учатся петь еще до того, как появляются на свет.

Во время предыдущих исследований ученые установили, что самки определенных видов птиц поют своим яйцам. Также было обнаружено, что потом птицы, которые росли в одном гнезде, могут выпрашивать еду у матери и отца, распевая почти одинаковые песни, напоминающие пение, услышанное ими еще тогда, когда они были эмбрионами. Точность их воспроизведения была лучше, если мать пела им медленнее.

Новое исследование, опубликованное в журнале The American Naturalist, показало, что такое поведение демонстрируют по крайней мере восемь родственных видов: малюр сапфировый, малюр лазурный, малюр красноспинный, малюр белокрылый, малюр красноплечий, малюр разноцветный, малюр фиолетовоголовый и травяной малюр.

Самки всех этих видов, как зафиксировали исследователи, пели своим невылупившимся яйцам с 10-го дня инкубации. Это происходило тогда, когда других птиц поблизости не было видно. Птенцы, как установили наблюдатели, реагировали на пение изменением пульса.

Ученые точно не знают, как у этих птиц развилась способность к раннему обучению, но предполагают, что такая вокализация может помочь им избежать обмана кукушкой, склонной подбрасывать свои яйца в гнезда других птиц. Так, когда яйца вылупятся, самки сможет отличить чужого детеныша по неправильному пению. Также предполагают, что это поведение могло перейти малюрам от их древнего общего предка, существовавшего миллионы лет назад.

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