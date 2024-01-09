Украинский противотанкист уничтожил четыре боевые бронированные машины россиян 2 9.01.2024, 9:26

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Фото: www.facebook.com/79AMBUA

Видеофакт.

В одном бою противотанкист 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ уничтожил четыре боевые бронированные машины врага, чем сорвал российскую атаку, пишет New Voice.

В ОДШБр рассказали, что на днях враг снова предпринял попытку прорвать оборонительные порядки таврических десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

Однако, дерзкому вражескому нашествию защитники противопоставили мужество и высокое военное мастерство. Штурм был отбит: техника осталась гореть в поле, а большинство оккупантов было уничтожено.

В бригаде заявили, что в этом бою особенно отличился противотанкист одного из подразделений — младший сержант Андрей Г. с позывным «Седой». Меткими выстрелами из противотанкового ракетного комплекса Javelin он уничтожил четыре бронированные машины, сорвав атаку врага.

По информации бригады, тем самым украинский военный довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

О напряженности боевых действий на направлении, где воюют Таврические десантники, свидетельствуют потери врага за первые дни нового года. В частности, было уже уничтожено, или повреждено 29 единиц боевой бронированной техники оккупантов, потери живой силы врага составили более 200 бойцов.

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