У политзаключенной Виктории Кульши выявили онкологическое заболевание 5 9.01.2024, 9:29

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Виктория Кульша

В колонии ее постоянно пытают.

Трижды осужденная Виктория Кульша провела Новый год в ШИЗО без матраса и постельного белья, при этом у девушки выявили онкологическое заболевание, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на источник.

Несмотря на выявленное онкологическое заболевание, девушку снова поместили в ШИЗО на Новый год. Источники издания сообщают, что в штрафном изоляторе ей не выдают матрас и постельное белье. От холода Кульше приходится спасаться физическими упражнениями.

«Викторию держали в помещении камерного типа, оттуда еще в конце года поместили в штрафной изолятор, однако неизвестно за что. С тех пор от нее нет вестей, поэтому и думаем, что она встретила Новый год там же, в ШИЗО. Это очень сложно с ее состоянием здоровья», — сообщил источник.

После Нового года заключенная так и не вышла из штрафного изолятора.

Издание сообщает, что в прошлом году Кульша провела суммарно 100 дней в ШИЗО и помещении камерного типа (ПКТ).

Напомним, Виктория Кульша была администратором телеграм-канала «Водители 97%». В ноябре 2020-го ее и других фигурантов задержали и обвинили в организации протестов (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). 4 июня 2021 года суд вынес ей приговор — два с половиной года лишения свободы.

Но в гомельской колонии Виктории постоянно давали взыскания за некие нарушения, помещали в ШИЗО, лишали свиданий, помещали в ПКТ на два месяца и в итоге завели новое дело по ч. 1 ст. 411 УК. На момент суда ей должно было оставаться менее полугода до освобождения. Но ее признали виновной в «злостном неповиновении» сотрудникам колонии. Суд полностью согласился с обвинением и приговорил Викторию Кульшу к дополнительному году лишения свободы. Апелляция ничего не дала.

После этого женщину перевели в ИК-24 в Заречье. Там ее снова бросали в карцер, на полгода отправили в помещение камерного типа. По информации правозащитников, надзиратели часто оскорбляли и унижали Викторию, известен случай, когда один из них душил женщину и таскал по камере. Несколько раз Кульша держала голодовку в знак протеста.

В итоге на нее снова завели дело за неповиновение. Так Виктория Кульша стала первой женщиной-политзаключенной, которую по этой статье судили дважды. На момент суда Виктории оставалось семь месяцев до освобождения. Ей назначили еще год колонии, после частичного сложения остаток срока составил 1 год и 5 месяцев. А весь срок женщины с первоначальных 2,5 вырос до 4,5 года. Виктория Кульша снова подала апелляцию, но она снова была безуспешной.

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