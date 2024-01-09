Власти Швеции заявили, что в стране может начаться война 1 9.01.2024, 9:33

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Карл-Оскар Булин

Фото: STELLA Pictures / ddp images / Forum

И призвал граждан страны к ней готовиться.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин предупредил, что в Швеции может начаться война. Об этом он заявил, выступая на конференции по обороне Folk och Forsvar. Швеция больше 200 лет соблюдала нейтралитет в вооруженных конфликтах, пишет «Вот так».

«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более четко и с неприкрытой ясностью: в Швеции может начаться война», — подчеркнул Булин.

Министр отметил, что не пытается напугать жителей Швеции, но пытается воззвать граждан страны к осведомленности о ситуации. «Я хочу открыть дверь: дверь, которая часто заблокирована и загромождена требованиями и вызовами повседневной жизни. Дверь, которую многие шведы, возможно, держали закрытой всю свою жизнь. Дверь в пространство, где мы сталкиваемся с важным вопросом: кто вы, если придет война?» — заявил Карл-Оскар Булин.

Он рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

На заявления министра гражданской обороны также отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден. В эфире телеканала TV4 он также назвал сложившуюся ситуацию очень серьезной. Главком отметил, что все граждане Швеции должно морально подготовиться к войне. Он подчеркнул, что Швеция все еще находится на пороге вступления в НАТО, и чем раньше она станет членом альянса, тем лучше.

Швеция соблюдала политику нейтралитета в вооруженных конфликтах с начала XIX века и по 2009 год. За это время она не инициировала ни одного вооруженного конфликта и не участвовала, например, во Второй мировой войне.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое российские власти называли в том числе ответом на расширение НАТО, Швеция и Финляндия, которая до этого тоже придерживалась политики нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс. В апреле 2023 года Финляндия стала членом НАТО; когда Швеция вступит в альянс, пока неизвестно.

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