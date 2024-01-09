В Польше задержан агент КГБ

В Польше задержан агент КГБ8
- 9.01.2024, 9:37
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Женщина шпионила за белорусской диаспорой.
Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании гражданки Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу КГБ. Женщина была задержана 20 декабря, пишет infosecurity24.pl.
По версии ABW, на протяжении нескольких месяцев она передавала КГБ информацию о белорусской диаспоре в Польше, а также организациях, которые объединяют граждан Польши белорусского происхождения и граждан Беларуси, приехавших в страну. Были проведены обыски, допросы свидетелей, изъяты носители информации в нескольких местах.
Подозреваемой предъявлено обвинение в шпионаже. Окружной суд Варшавы санкционировал арест женщины 3 месяца.
Расследование дела ведет отделение ABW в Белостоке под контролем Мазовецкого отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве.