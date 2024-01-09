«Свадьба в целом обошлась примерно в $9—10 тысяч» 10 9.01.2024, 10:07

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Молодожены рассказали, сколько готовы отдать за торжество.

Пока не наступил горячий свадебный сезон, мы решили узнать, как дела с ценами. Спросили у молодоженов, сколько надо потратить на небольшую и среднюю свадьбу, а у организатора — как лучше распределить бюджет в размере $10 000. onliner публикует гайд по актуальным ценам и вариантам сэкономить.

«Хотели классный атмосферный праздник»

Алена и Валентин поженились в августе 2023 года, спланировав свадьбу за два месяца и собрав на ней 65 гостей. С Аленой уже знакомы слушатели нашего подкаста «Кто все эти люди?» — выпуск записали за неделю до торжества.

Герои хотели создать классный атмосферный праздник и прежде всего искали красивую большую площадку, которую не надо прятать декором. Остановились на усадьбе Богдановичей «Двор Стайки», что в 68 километрах от Минска: историческое место, минимализм в интерьере, два озера, пирс, аллея. Аренда стоила $1500, до скидки было $2400 в эквиваленте (здесь и далее все суммы были оплачены в рублях, но в сфере ориентируются на доллар, поэтому указываем цены в этой валюте). Отдельно заказали световое сопровождение — вышло около $700.

Еды брали с запасом, предусмотрели питание для подрядчиков. Кейтеринг стоил чуть больше $2000 — сюда вошли продукты, сервировка, работа поваров и официантов, доставка за 70 километров. Алкоголь пришлось везти самостоятельно. У Алены есть два наблюдения: к таким логистическим задачам можно подключать родственников или друзей; если праздник не насыщен развлечениями, то еды и алкоголя может уйти больше.

— У нас еще была живая музыка, играл дуэт, торт привезли, и на все «накидывалась» стоимость из-за далекой от Минска площадки. Мне кажется, $600 можно было бы сэкономить, если бы все то же самое было поближе к городу.

Близкая локация убрала бы еще одну статью расходов — трансфер за 2000 рублей. Со свадьбы гостей увозили в два этапа: в одиннадцать вечера — тех, кто хочет домой пораньше, часа в два ночи — тех, кто желает потусить подольше.

Фейерверк ребята решили не брать, но им его просчитывали — красивый салют меньше чем на минуту потянул почти на 1000 рублей. Говорят, был смешной момент: с подрядчиком обсуждали много комбинаций залпов, и один симпатичный вариант сначала стоил 800 рублей, а в конце разговора — уже на 200 рублей больше.

С декором ребята импровизировали: хотели что-то свое. Купили в ЦУМе 8 метров белого шифона, а в переходе метро — белые розы. Обошлось это рублей в 500. Ценник на свадебном платье девушки был $960, но потом оно бы не пригодилось, поэтому взяли в аренду за $480. Еще две детали образа были недорогими: туфли за 40 рублей и букет из трех гладиолусов с рук за 15. Прическу героиня сделала за 80 рублей, а от макияжа отказалась, так как в жизни обычно не красится. Будущим молодоженам она советует отсекать все «как принято» и доверять своему вкусу и желаниям. Например, пригласительные можно собрать из готовых дизайнов в сервисе Canva.

Накануне свадьбы пара наняла за $100 свадебного координатора — она должна была встретить гостей и организовать подрядчиков на площадке. Не все прошло идеально: гости жаловались, что не могли до нее дозвониться, а музыкантам координатор не показала подготовленную еду.

Алена признается, что свадьба в целом обошлась примерно в $9—10 тыс. Прежде всего молодожены хотели порадовать гостей, окупить торжество не планировали. В конце обсуждали, что сделали бы лучше, и пришли к выводу: если бы бюджет позволял, не задумываясь, потратили бы больше.

«Проще переплатить за усадьбу ближе, чем брать дешевле и подальше»

Дарья и Александр из Минска сыграли свадьбу в сентябре 2023 года. Хотели минималистичное и уютное современное торжество. Было 28 гостей. К свадебному организатору обратились за год до праздника, но потом поняли, что это рано: в итоге «движуха» началась за полгода.

— У нас был бюджет, потому что если решать в моменте, то это просто бездна. Изначально закладывали $5000, но, когда начали встречаться с подрядчиками, поняли, что в эту сумму мы не уложимся. В итоге потратили $6300.

Ехать гостям пришлось недалеко — в усадьбу «Эден» сразу за МКАД, в Сенице.

Праздник был в понедельник, в годовщину начала отношений Дарьи и Александра. Гости не сильно удивились такому выбору даты, приехали почти все.

Из-за буднего дня аренда площадки была дешевле: $1000 вместо пятничных $2500.

— Считали с организатором, что проще немного переплатить за усадьбу около Минска, чем брать дешевле, но дальше, — признается Александр.

Герои отмечают, что всех подрядчиков, кроме фотографа, выбрали по рекомендации свадебного организатора. Декор площадки стоил $450, тут удалось сэкономить на цветах: живые оставили на столе молодоженов и в арке за ними. У ведущего и диджея был слаженный тандем — уютная атмосфера без банальных конкурсов обошлась в $550. Видеографу заплатили $350, фотографу — $450 за неполный день. Еще организатор помогла разрулить неожиданный форс-мажор: на площадке не оказалось подставки для торта, но ее быстро доставили.

Минималистичное платье невесты стоило $350, костюм жениха — $220, обувь обоим досталась бесплатно — ее нашли дома в шкафу. Образ пары дополнил букет из белых гвоздик за $30. Дарья отмечает, что в процессе подготовки очень удивлялась тому, как сильно слово «свадебный», добавленное к букетам и прическам, увеличивало их стоимость.

На свадьбе Дарьи и Александра работал церемониймейстер. Этот специалист рассказывает гостям красивую торжественную историю о женихе и невесте.

Ребята расписались заранее. Их близкие об этом знали, но на празднике хотелось эффекта церемонии. Сначала пара заполнила анкету, потом встретилась с церемониймейстером — и финальную речь услышала только перед аркой и всеми гостями. Эта трогательная часть обошлась в $100.

По личному опыту герои советуют экономить на аренде и, возможно, гонорарах подрядчиков в будние дни, и на декоре; не рекомендуют на ведущем: нелепые конкурсы и шутки могут испортить впечатление всем.

«Свадьбы летом всегда дороже»

Это истории молодоженов, а теперь заглянем за кулисы: как выглядят свадьбы глазами тех, чья работа — организовать все это. Есть два типа свадебных джедаев: организатор и координатор. Первый обычно создает мероприятие с нуля, а второй включается в работу за неделю до праздника и снимает хлопоты с пары в день икс. Обоих, правда, бронируют заранее. Стоимость варьируется от $150 до $400, первая цифра ближе к координаторам, вторая — к организаторам.

По словам свадебного организатора Виктории Велимович, вначале выбирают основных подрядчиков: локацию, питание, фотографа, видеографа, ведущего и декоратора. На этом можно остановиться или добавлять событию детали, вау-эффект и стоимость. Музыканты, фокусники, станция с мороженым — все зависит от фантазии и бюджета.

Площадку обычно выбирают между усадьбой или рестораном. В усадьбах больше места для выездной регистрации, можно веселиться допоздна и даже оставить гостей ночевать.

По ценам получается так:

Усадьба на сутки — от $700 до $2000 и выше.

Кейтеринг в усадьбе (еда, сервировка, работа поваров и официантов) — от $37 на гостя.

Или:

Еда в ресторане — от $40 на гостя.

Доплата за отдельный зал или место для регистрации — 300—600 рублей.

Торт — от 50 рублей за килограмм.

Алкоголь — отдельно.

— А правда, что если пара зовет только близких, до 15 человек, то лучше подойдет ресторан, а если гостей 30—50, то усадьба?

— Не совсем. Если гостей немного, то для них отдадут маленький зал, и может не получиться свободно петь и танцевать. Рядом вполне могут отмечать юбилей другие посетители. Лучше тогда небольшая уютная усадьба.

Фотограф и видеограф стоят от $450 до $700 каждый. У них бывают дополнительные услуги, которые еще больше повысят ценник — например, печать фотокниги или предварительная съемка лавстори, которую покажут гостям на свадьбе.

Ведущий обычно идет в паре с диджеем, иногда еще и с комплектом звука — прибавляем к прайсу $550—750.

Виктория замечает, что гости хуже танцуют под музыку от диджеев, чем под кавер-бенды.

Любимые песни такие группы споют за $600—800, плюс $250 на технический райдер — это нужное для хорошего звучания оборудование.

— Я рекомендую парам не отказываться от живой музыки — если не группу, то вокалистку или дуэт пригласить. Например, вокалистка и саксофонист могут сыграть даже популярную «Мама Люба, давай». По стоимости будет дешевле — $100—250, а удовольствия гости получат не меньше, чем от группы.

Обычный свадебный декор — это арка для выездной регистрации, украшения в зоне молодоженов и на столах гостей. Обычно для декора берут искусственные цветы или миксуют их с живыми — так выходит дешевле. Арка будет стоить $300—450, украшение зала — $300—600.

Пройдемся по лукам молодых: платье невесты — от $300 до $1000, костюм жениха — от $200 до $800. В цену обычно входит подгонка наряда по фигуре. Если хочется сэкономить на платье, то можно смотреть коллекции прошлого сезона, акции, последние размеры, неклассические модели, платья второго проката (это когда в платье уже кто-то выходил замуж).

Раньше на свадьбах были популярны салюты, но теперь их потеснили холодные фонтаны. Дело не только в цене: $300 за фейерверки против $150 за красиво горящий, более безопасный и тихий финальный аккорд вечера.

Эксперт признается, что свадьбу организовать можно и за две недели — никаких доплат за срочность нет, даже наоборот: если до свадьбы меньше месяца, можно рассчитывать на хорошие скидки. Но выбор подрядчиков будет меньше, времени наслаждаться статусом жениха и невесты — тоже.

— Свадьбы летом всегда дороже из-за спроса, но люди женятся круглый год, все больше пар играют свадьбы в несезон.

А еще стали популярны торжества в будние дни из-за скидок. Можно сэкономить от $1000 до $2000, если свадьба в несезон либо в будни.

Еще сберечь бюджет молодой семьи могут помочь отказ от кортежа и живых цветов в декоре, пойманные акции на свадебные наряды и ювелирные украшения. А вот на организаторах, ведущих и фотографах Виктория экономить не рекомендует: могут пострадать впечатление от праздника и память о нем.

Когда паре нужно рассчитаться по всем статьям сметы? Сначала с подрядчиками оформляют договор и дают задаток — по $100—150, это вроде брони даты. Дальше оплата производится в день свадьбы по факту выполненных работ — к этому моменту должна быть готова оставшаяся сумма.

Так сколько дарить, если вы гость на свадьбе?

Виктория говорит, что в среднем сейчас дарят $100, но ориентироваться нужно на то, кем вы приходитесь молодоженам и насколько дорогое у них торжество. Если вы их коллега или идете на небольшой ужин в ресторане, то можно и $50.

— Допустим, у жениха и невесты есть на свадьбу всего $700 — что они могут себе позволить?

— Я бы посоветовала сделать свадьбу только для двоих, выбрать классный ресторан, собрать образ для невесты, взять букет, скрипку или саксофон и фотографа на час.

— Если $1500?

— На мой взгляд, это сильно ничего не поменяет. Можно позвать семью, добавить декор стола и часы работы фотографа.

— $5000?

— По-моему, получится полноценная свадьба, но придется экономить на спецэффектах, кавер-бендах.

— $10 000?

— Считаю, это оптимальная стоимость для хорошего праздника и та сумма, с которой пары чаще всего приходят к организатору и к идее «Да, это свадьба мечты».

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