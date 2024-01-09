Россия восстанавливает советское подразделение «Смерш» 3 9.01.2024, 10:13

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Об этом сообщила британская разведка.

По данным из открытых источников, в России решили восстановить советскую контрразведывательную организацию «Смерш». Об этом 8 января сообщило минобороны Великобритании в опубликованном в Х отчете британской разведки.

В сообщении отмечается, что о восстановлении «Смерш» российские политики заявили в конце 2023 года. А уже в начале января 2024-го «в открытых источниках появилось изображение российских оперативников, очевидно, носящих нашивки этой организации».

В британской разведке напомнили, что это название является аббревиатурой от российской фразы «смерть шпионам». Организация была создана советским диктатором Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны. На Западе она стала известна благодаря своему художественному изображению в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

В британской разведке констатируют, что «пока неясно, означает ли новое название какие-то существенно новые полномочия или роль российской контрразведки, или это просто ребрендинг».

«Однако это еще один пример того, как российские власти сознательно обставляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны, а также акцентируют внимание на вероятном внедрении внешних угроз в страну», – резюмируют в ведомстве.

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