Гениальный лайфхак с водкой спасет от прилипания еды к сковородке 1 9.01.2024, 10:56

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Хватает на целый год.

У многих дома есть именно та сковородка, к которой все прилипает. Если вы решили ее выбросить, не спешите, пишет glavred.info. Возможно, ее спасет один лайфхак с водкой, которым поделилась одна девушка в TikTok.

Что сделать, чтобы сковородка не приставала

«К сковороде все постоянно прилипает? Сегодня я научу тебя и больше не будет этой проблемы!», - начала девушка.

Для начала разогрейте сковородку, моющее средство, немного уксуса и пищевую соду. В конце, говорит она, надо добавить один секретный ингредиент - водку. Дождитесь, пока все компоненты смешаются и произойдет реакция. После этого смойте средство.

Автор лайфхака говорит, что после такого способа к сковородке ничего не будет прилипать год.

Как пользоваться сковородкой, чтобы к ней ничего не прилипало

Чтобы избежать прилипания пищи к сковородке, следует придерживаться нескольких советов:

Разогрейте сковородку должным образом: Перед добавлением еды разогрейте сковороду на среднем или даже немного более высоком огне. Важно, чтобы она была достаточно горячей, прежде чем вы начнете готовить.

Добавьте достаточно масла или жира: Используйте масло или другой жир перед добавлением ингредиентов. Это создаст покрытие, которое поможет избежать прилипания.

Не снимайте еду сразу после добавления: Подождите, пока блюдо приобретёт красивую внешнюю корочку, прежде чем переворачивать или снимать его. Это поможет образовать защитный слой.

Используйте деревянные или силиконовые приборы: При готовке избегайте металлических приборов, поскольку они могут повредить покрытие сковороды и вызвать прилипание.

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