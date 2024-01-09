ISW рассказал о возможном увольнении топ-генерала ГРУ 9.01.2024, 11:04

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Владимир Алексеев

Он отвечал за российские ЧВК.

Со ссылкой на российский источник в Telegram Институт изучения войны ISW пишет о появлении информации об увольнении первого заместителя начальника Главного управления Генштаба России (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Он якобы руководил созданием «Добровольческого корпуса», который должен был заменить ЧВК «Вагнера». Как отмечают в ISW, упомянутый российский Телеграм-канал ранее предоставлял точную информацию об изменениях в командовании РФ и теперь утверждает, что Алексеева якобы вынудили уйти в отставку еще осенью 2023 года. Тем временем другие российские источники, связанные с силовиками, сообщали, что нерегулярное вооруженное формирование «Добровольческий корпус», куратором которого якобы был Алексеев, столкнулось с такой же нехваткой вооружения и снарядов, как и ЧВК «Вагнера» в начале 2023 года. По этим данным, почти все подразделения «Добровольческого корпуса» последние два месяца испытывают острую нехватку горюче-смазочных материалов, особенно на передовой в Бахмуте и Авдеевке.

Также сообщалось, что «Добровольческий корпус» пока не смог решить эти проблемы, хотя он интегрирован в организационную структуру ГРУ при 462-м учебном центре специального назначения. Один из российских «блогеров» с аудиторией в 150 тыс. подписчиков предположил, что Минобороны России может задерживать поставку боеприпасов для определенных подразделений, функции которых оно считает «менее актуальными». Блогер отметил, что подразделения российского «Добровольческого корпуса» являются преимущественно пехотными, тогда как Россия бережет некоторые средства и вооружение — например, использование авиации — только для отдельных направлений.

ISW подчеркивает, что пока не может подтвердить ни увольнение Алексеева осенью 2023 года, ни сообщения о дефиците снарядов, который мог повлиять на российский «Добровольческий корпус». Последние публичные сообщения о нем, которые наблюдал ISW, касались награждения Алексеевым военнослужащих российской десантно-штурмовой бригады Эспаньола 30 ноября 2023 года. Русская служба BBC сообщила, что Алексеев присутствовал во время переговоров с Евгением Пригожиным после его мятежа летом 2023 года, а Радио Свобода отмечало, что вагнеровские каналы называли именно Алексеева «одним из основателей» ЧВК «Вагнера». Алексеев также общался и был рядом с Пригожиным в штабе российского Южного военного округа (ПВО) в Ростове-на-Дону во время мятежа, а позже записал видео, на котором он лично просит Пригожина прекратить мятеж. Русская служба Би-Би-Си сообщила, что Алексеев был одним из главных руководителей всех «добровольческих» нерегулярных формирований, в частности частной военной компании ЧВК «Редут».

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