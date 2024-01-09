Из Беларуси в Литву пограничники экстрадировали собаку
- 9.01.2024, 11:06
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Что случилось?
В Госпогранкомитет Беларуси через социальную сеть поступило необычное обращение из соседней страны, пишет telegraf.news. Гражданка Литвы обратилась с просьбой найти ее четвероногого друга, которой убежал на территорию Беларуси.
«Женщина очень переживала, что ее питомец может погибнуть в такие морозы», - рассказали в ГПК.
Сморгонские пограничники откликнулись на просьбу о помощи.
Собаку, по виду уже изрядно замерзшую, пограничники обнаружили около пункта пропуска Котловка. И передали на территорию Литвы.
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