Из Беларуси в Литву пограничники экстрадировали собаку 9.01.2024, 11:06

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Что случилось?

В Госпогранкомитет Беларуси через социальную сеть поступило необычное обращение из соседней страны, пишет telegraf.news. Гражданка Литвы обратилась с просьбой найти ее четвероногого друга, которой убежал на территорию Беларуси.

«Женщина очень переживала, что ее питомец может погибнуть в такие морозы», - рассказали в ГПК.

Сморгонские пограничники откликнулись на просьбу о помощи.

Собаку, по виду уже изрядно замерзшую, пограничники обнаружили около пункта пропуска Котловка. И передали на территорию Литвы.

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