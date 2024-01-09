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Вместо Европы Путин заморозил Подмосковье

  • Игорь Эйдман
  • 9.01.2024, 11:06
  • 1,866
Вместо Европы Путин заморозил Подмосковье
Игорь Эйдман

Силенок не хватило?

В связи с коллапсом отопления в Подмосковье Путин вызвал к себе Миллера и Сечина.

Путин:

- Вот всегда у нас так. Опять все перепутали. Грозились заморозить Европу, а заморозили Подмосковье. На большее силенок не хватило? Где ваше слово пацана?

Миллер и Сечин (оправдываются, перебивая друг друга как Добчинский и Бобчинский):

- Извините, Владимир Владимирович, мы свое слово держим. Подмосковье ведь тоже в Европе находится. Так, что какую-то ее часть, мы все-таки заморозили.

Занавес.

Игорь Эйдман, Telegram

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