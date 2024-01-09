Что происходит в белорусской ИТ-сфере 1 9.01.2024, 11:16

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Зарплата в долларах упала, а резидентов ПВТ меньше.

Dev.by посмотрел, как за последний год изменилась белорусская ИТ-отрасль. Сравнили зарплаты, количество сотрудников и резидентов ПВТ, а также влияние ИТ на экономику.

Средняя зарплата

2023 (январь–ноябрь): 6 680,7 рубля или 2 237 долларов по среднему курсу Нацбанка Беларуси

2022 (январь–ноябрь): 6 455,3 рубля или 2 459 долларов по среднему курсу Нацбанка Беларуси

Средняя зарплата в ИТ в рублях в прошлом году росла относительно 2022 года на фоне роста курса основных валют. Если за 2022 год средний курс доллара составил 2,62 рубля, то за 2023 год он вырос почти на 15% до 3 рублей.

До мая айтишники в среднем получали меньше, чем в 2022. Но последние 7 месяцев наблюдается обратная тенденция. В ноябре зарплата в ИТ составила почти 7 тысяч рублей — на 21% больше, чем в ноябре 2022 года.

Суммарно за январь–ноябрь средняя зарплата в ИТ незначительно выросла по сравнению с таким же периодом 2022 года (данные за весь 2023 будут в конце января — прим.) — всего на 3,5%.

А вот зарплата айтишников в валюте (в долларах по курсу Нацбанка) наоборот большую часть прошлого года была ниже, чем в 2022. Падение началось с апреля, а в октябре средняя зарплата в ИТ в валютном эквиваленте упала до минимума — до 2 099 долларов. В ноябре зарплата чуть подросла и составила 2 206 долларов.

В итоге за январь–ноябрь прошлого года средняя зарплата айтишников в валюте упала по сравнению с таким же периодом 2022 года на 10% до 2 237 долларов (за 11 месяцев 2022 — 2 459 долларов).

Отток ИТ-специалистов

2023 (январь–ноябрь): около 6000

2022 (январь–ноябрь): 15 440

В прошлом году ИТ-сектор Беларуси терял значительно меньше людей, чем в 2022. Всего за январь–ноябрь, по нашим оценкам, из сектора «выпали» около 6 тысяч специалистов — в 2,5 раза меньше, чем за такой же период 2022.

Не все айтишники, попавшие в статистику оттока кадров, потеряны для ИТ и/или Беларуси: кто-то мог перейти на НПД, кто-то сменить сферу деятельности.

Отток специалистов из ИТ-компаний начал замедляться с начала 2023 года. Если почти всю вторую половину 2022 года ИТ-сектор терял ежемесячно от 1,1 тысячи до 1,6 тысячи специалистов, то в первом квартале 2023 — меньше 750 в месяц (в среднем).

К осени отток упал до минимального уровня — меньше 500 специалистов в месяц. А в ноябре, по нашим оценкам, был установлен антирекорд за последние два года — ИТ-сектор потерял всего около 200 человек.

Факторы, повляившие на замедление оттока айтишников.

Многие айтишники, которые планировали релокейт, уже уехали.

Одни компании свернули программы релокации, другие сократили бюджеты на переезд сотрудников (в том числе отменили релокейт-бонусы) и релоцируют только точечно.

В зарубежных офисах многих аутсорс-компаний дефицит проектов, это затрудняет переезд специалистов, которые хотели бы релоцироваться внутри своей компании.

Численность работников в ИКТ

2023 (январь–ноябрь) — 62 838

2022 (январь–ноябрь) — 76 065

С 2023 года Белстат перестал публиковать в открытом доступе информацию о среднесписочной численности работников в ИТ-секторе, оставив только общие данные по сектору «информация и связь».

Судя по статистике, за 11 месяцев прошлого года среднесписочная численность работников в ИТ и связи сократилась по сравнению с 2022 годом на 17,5% до 62,8 тысячи.

Количество айтишников в общей статистике ранее составляло более 60%. Исходя из этого можно примерно посчитать, сколько ИТ-специалистов работало в компаниях в 2023 году. Всего получается около 40 тысяч. Для сравнения в 2022 году среднесписочная численность работников в ИТ превысила 50 тысяч.

Среднесписочная численность — это число работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную или временную работу один день и более.

При этом не учитываются специалисты, которые были на больничном, в отпусках без сохранения зарплаты, а также в отпусках по беременности и родам и уходу за ребенком до 3 лет.

Влияние ИТ на прирост ВВП

2023 (январь–ноябрь): минус 1,0%

2022 (январь–ноябрь): 0,0%

В ноябре замминистра экономики Андрей Картун заявил, что в ИТ-отрасли несколько месяцев наблюдается восстановительный тренд. Однако даже официальная статистика показывает, что сектор «информация и связь» остается основным «тормозом» экономики.

По итогам января-ноября вклад ИТ и связи в динамику ВВП — минус 1%. Для сравнения: за такой же период 2022 года вклад ИТ и связи в ВВП был в положительной зоне.

Также в прошлом году упала доля ИТ и связи в ВВП. Если по итогам января-ноября 2022 года доля составляла 6,8%, то по итогам января-ноября 2023 только 4,4%.

Резиденты ПВТ

На начало 2023: 1065

На начало 2024: 1018

За 2022–2023 годы ПВТ принял 130 новых резидентов (включая ИП), из них в 2022 году — 66, в этом году — 64.

По сравнению с 2021 годом, набор резидентов сократился в 3 раза, а по сравнению с самым продуктивным 2019 годом почти в 5 раз (тогда в Парк вошло 319 компаний).

На сайте ПВТ указано, что на данный момент в Парке 1018 резидентов. На начало 2022 года их было 1065, и эта цифра не менялась в течение 2023 года. Получается, за 2022–2023 годы из ПВТ ушло 170+ компаний, или на 36% больше, чем пришло.

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