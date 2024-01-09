В Москве за диверсию на железной дороге судят двух белорусов 2 9.01.2024, 11:23

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Им грозит до 20 лет тюрьмы.

В Московском областном суде началось слушание материалов уголовного дела о диверсии, совершенной в железнодорожном депо Орехово-Зуево. По данным обвинения, уроженцы Беларуси Артем Бресский и Кирилл Басько якобы по заданию СБУ подожгли кабину электровоза ВЛ10, пишет «КоммерсантЪ». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как говорится в уголовном деле, 19-летний Кирилл Басько и 20-летний Артем Бресский совершили диверсию 22 декабря 2022 года по указанию некоего Юрия, с которым молодые люди познакомились в одном из телеграм-каналов. Незадолго до этого оба фигуранта уволились с работы и нуждались в деньгах. Именно Юрий и предложил им деньги за повреждение железнодорожных путей или локомотива. За это заказчик пообещал фигурантам 65 тыс. российских рублей (около 700 долларов. — Прим. ред.), после того как он получит от них видеоотчет о проведении акции.

Утверждается, что молодые люди решили поджечь электровоз, для этого запаслись канистрой с бензином. Они проникли на территорию депо, облили электровоз бензином и попытались поджечь, у них ничего не получилось. Тогда они вскрыли кабину машинистов и разлили бензин внутри — ее поджечь получилось. Все происходящее они сняли на видео.

После они сбросили видео заказчику — и тот перечислил им деньги.

Обвинение утверждает, что парни решили не останавливаться на достигнутом и купили две канистры с бензином. Но их обнаружила уборщица в хостеле, где они ночевали, — она сообщила об этом хозяевам гостиницы, а те — в полицию. Молодых людей задержали.

Кирилл Басько и Артем Бресский вину признали сразу же после задержания. По словам их адвоката, оба фигуранта активно сотрудничали со следствием.

Им предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК России (Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая значительный имущественный ущерб). По нему предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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