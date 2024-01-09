«В стране остро стоит один вопрос» 16 9.01.2024, 11:31

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Белорусов ждут новые скандальные законы?

На лукашенковском ТВ взялись активно обсуждать тему «чайлдфри», с призывами наложить уголовную ответственность на людей, распространяющих такие «вредные для общества идеи», написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Ольга из Могилева.

Здесь остается только слепить «закон»: если через год после брака у тебя не родился ребенок, то ты подпадаешь под уголовную ответственность, так как «своими действиями подрываешь устойчивость государства».

Мы с мужем поженились, когда мне было 27 лет, но заводить детей не очень спешили, хотелось встать на ноги и иметь финансовые возможности растить и воспитывать детей. Через несколько лет начали планировать беременность, но она так и не наступала.

Обивала я пороги поликлиники сколько лет, и слышала в ответ «забеременеете, тогда приходите». Вот такая она забота врача. Обратившись в частный центр, нашли и причину моих проблем - в деятельности щитовидной железы. Начала принимать гормоны, благодаря чему и родила двоих деток.

Но наши друзья не прошли это испытание и после нескольких попыток ЭКО усыновили ребенка. Моя сестра, которая давно замужем, очень хочет детей, но в течение 10 лет воз с этой проблемой на том же месте.

Мне кажется, что проблема беременности в Беларуси стоит очень остро из-за повышенного радиационного фона и болезни щитовидной железы, что не позволяет женщинам забеременеть.

Идеи же «чайлдфри» не очень популярны в нашей стране, из моего круга знакомства почти все семьи имеют двоих-троих детей, а кое-кто даже и четверых. Вспомнить же семьи, кто бы объявил себя чайлдфри, я не могу.

Во всем мире развивается тенденция: сначала получить образование, трудовой опыт и сделать карьеру, а после уже создавать семью и рожать детей. И это абсолютно нормально.

Лукашисты же пытаются лезть в частную жизнь каждого человека, и карательная машина требует новых жертв.

После 2020-го года уехало около 500 тысяч человек, изрядная часть из них — это семьи с детьми. Вот пусть бы пропагандисты порассуждали на тему, с какой это радости люди убегают из «процветающей страны», а не лазили под чужие одеяла.

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