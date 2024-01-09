Новый Volkswagen Golf 2024 показали на первых официальных фото 6 9.01.2024, 11:39

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Автомобиль получил современную мультимедийную систему с ChatGPT.

Новый Volkswagen Golf изменится внешне и получит современную мультимедийную систему с ChatGPT. Линейку пополнят новые гибридные версии хэтчбека.

Опубликованы официальные фото Volkswagen Golf 2024. Популярный хэтчбек С-класса презентуют до конца января, а пока на сайте Volkswagen появились его подробности, пишет «Фокус».

На фото запечатлен заряженный Volkswagen Golf GTI, который внешне несколько отличается от стандартной модели. Его обклеили камуфляжной пленкой, но можно заметить, что у хэтчбека изменены оптика, решетка радиатора и бамперы.

А вот салон Volkswagen Golf GTI рассекретили полностью. Хэтчбек получил обновленный руль с физическими (а не сенсорными) кнопками, а также увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин. Установлена и улучшенная мультимедийная система MIB от Volkswagen ID.4, причем ее дополнили голосовым ассистентом на базе ChatGPT. Его презентуют на шоу CES в Лас-Вегасе.

Новый Volkswagen Golf GTI сохранит 2,0-литровую турбочетверку, но его мощность наверняка увеличат. Кроме того, останутся в линейке бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (130 и 150 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 115-200 л. с. Ожидается, что хэтчбек получил новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровым двигателем.

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