В Украине сбили новый модернизированный иранский Shahed 9 9.01.2024, 11:48

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У него есть несколько особенностей.

В Украине был сбит первый беспилотник Shahed-238, имеющий реактивный двигатель. Вражеский дрон долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.

Об этом рассказал украинский военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэшом».

«Двигатель китайский. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке», – рассказал он.

По его словам, на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать быстрее и могут маневрировать. вместе с тем, отмечает «Флэш», никакого уникального оружия у такого БПЛА нет — только обычный заряд. Навигация в Shahed-238 также стандартная.

«Украинцы должны знать, что кроме звука мопеда в небе теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили», — отмечает Сергей Бескрестнов.

Фото: Сергей Бескрестнов.

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