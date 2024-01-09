В Украине сбили новый модернизированный иранский Shahed

В Украине сбили новый модернизированный иранский Shahed9
- 9.01.2024, 11:48
- 4,876
У него есть несколько особенностей.
В Украине был сбит первый беспилотник Shahed-238, имеющий реактивный двигатель. Вражеский дрон долетел до середины страны. Его скорость свыше 500 километров в час.
Об этом рассказал украинский военнослужащий, эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэшом».
«Двигатель китайский. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке», – рассказал он.
По его словам, на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать быстрее и могут маневрировать. вместе с тем, отмечает «Флэш», никакого уникального оружия у такого БПЛА нет — только обычный заряд. Навигация в Shahed-238 также стандартная.
«Украинцы должны знать, что кроме звука мопеда в небе теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили», — отмечает Сергей Бескрестнов.