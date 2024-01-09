Жителя Лиды оштрафовали на $560 за наклейку в его квартире 7 9.01.2024, 12:01

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Его обвинили в «пикетировании».

Жителя Лиды оштрафовали на 1850 рублей за наклейку с бело-красно-белым флагом на дверях в коридоре его квартиры, пишет Hrodna.life. Поскольку мужчина ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, он находится на «профилактическом учете» в РОВД и его регулярно посещают милиционеры. Вероятно, они и увидели наклейку, когда приходили к хозяину, и составили протокол.

Административное дело в декабре рассматривал суд Лидского района. Хозяина квартиры признали виновным в участии в «пикетировании без разрешения исполкома».

Мужчина пока не работает. У него трое несовершеннолетних детей, а среди них ребенок с инвалидностью.

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