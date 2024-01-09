Россияне усиленно готовятся к обороне Крыма

Россияне усиленно готовятся к обороне Крыма1
- 9.01.2024, 12:07
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Партизаны показали фото.
В течение нескольких месяцев украинские партизаны из «АТЕШ» регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.
По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.
«Лишь 65 километров отделяют их к цели», - отмечают в "АТЕШ".
Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:
- создаются огневые точки;
- сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;
- создается «терроборона»;
- усиливаются патрули.
«АТЕШ» и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!», - подытожили напоследок крымские партизаны.