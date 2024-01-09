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Россияне усиленно готовятся к обороне Крыма

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  • 9.01.2024, 12:07
  • 5,814
Россияне усиленно готовятся к обороне Крыма

Партизаны показали фото.

В течение нескольких месяцев украинские партизаны из «АТЕШ» регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.

По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

«Лишь 65 километров отделяют их к цели», - отмечают в "АТЕШ".

Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:

- создаются огневые точки;

- сооружаются новые фортификационные сооружения и укрепляются старые;

- создается «терроборона»;

- усиливаются патрули.

«АТЕШ» и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!», - подытожили напоследок крымские партизаны.

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