На дороге четыре полосы, а Range Rover поворачивает направо из крайней левой 6 9.01.2024, 12:10

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Видеофакт с дорог Минска.

Это один из тех случаев, когда водитель почему-то решил ехать не по правилам, а с точностью до наоборот. Видео ситуации на пересечении Кульман и Куйбышева в Минске прислал в редакцию «Онлайнера» читатель.

«Для поворота направо водитель выбрал из четырех имеющихся полос движения крайнюю левую, откуда разрешен поворот, но только в противоположную сторону, — рассказал автор видео. — К тому же красный сигнал горел уже более пяти секунд, когда Range Rover проехал через перекресток».

Стоит отметить, что для пешеходов со смежного направления зеленый сигнал на тот момент еще не загорелся (иначе маневр Range Rover сразу стал бы куда опаснее).

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