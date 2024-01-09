Зеленского призывают присвоить погибшему белорусу звание Героя Украины

Зеленского призывают присвоить погибшему белорусу звание Героя Украины1
- 9.01.2024, 12:23
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Собраны нужные 25 тысяч подписей.
Под петицией за присвоение погибшему белорусскому добровольцу Дмитрию Рубашевскому звания Героя Украины на сайте украинского президента собрали нужные голоса — 25 тысяч. Рубашевский («Ганс») погиб 12 апреля 2022 года во время боев с российскими оккупантами в Луганской области.
Ему было 30 лет. Он был бойцом 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Белоруса уже посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.
Дмитрий Рубашевский родился в Бресте. В Украине воевал с 2015 года, имел несколько ранений. В 2019 году в боях потерял глаз. После ранения его ухаживала сестра погибшего товарища. Позже она стала его женой, у пары родилась дочь. Рубашевский жил во Львовской области.
Авторы петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины и погибшему белорусскому добровольцу Эдуарду Лобову. Но нужное количество голосов еще не собрано.