Зеленского призывают присвоить погибшему белорусу звание Героя Украины 1 9.01.2024, 12:23

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Дмитрий Рубашевский

Собраны нужные 25 тысяч подписей.

Под петицией за присвоение погибшему белорусскому добровольцу Дмитрию Рубашевскому звания Героя Украины на сайте украинского президента собрали нужные голоса — 25 тысяч. Рубашевский («Ганс») погиб 12 апреля 2022 года во время боев с российскими оккупантами в Луганской области.

Ему было 30 лет. Он был бойцом 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Белоруса уже посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.

Дмитрий Рубашевский родился в Бресте. В Украине воевал с 2015 года, имел несколько ранений. В 2019 году в боях потерял глаз. После ранения его ухаживала сестра погибшего товарища. Позже она стала его женой, у пары родилась дочь. Рубашевский жил во Львовской области.

Авторы петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины и погибшему белорусскому добровольцу Эдуарду Лобову. Но нужное количество голосов еще не собрано.

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