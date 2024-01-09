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Зеленского призывают присвоить погибшему белорусу звание Героя Украины

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  • 9.01.2024, 12:23
  • 2,942
Зеленского призывают присвоить погибшему белорусу звание Героя Украины
Дмитрий Рубашевский

Собраны нужные 25 тысяч подписей.

Под петицией за присвоение погибшему белорусскому добровольцу Дмитрию Рубашевскому звания Героя Украины на сайте украинского президента собрали нужные голоса — 25 тысяч. Рубашевский («Ганс») погиб 12 апреля 2022 года во время боев с российскими оккупантами в Луганской области.

Ему было 30 лет. Он был бойцом 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Белоруса уже посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.

Дмитрий Рубашевский родился в Бресте. В Украине воевал с 2015 года, имел несколько ранений. В 2019 году в боях потерял глаз. После ранения его ухаживала сестра погибшего товарища. Позже она стала его женой, у пары родилась дочь. Рубашевский жил во Львовской области.

Авторы петиции на имя президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины и погибшему белорусскому добровольцу Эдуарду Лобову. Но нужное количество голосов еще не собрано.

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