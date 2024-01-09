В Мозыре нашли собаку с перерезанной шеей

В Мозыре нашли собаку с перерезанной шеей11
- 9.01.2024, 12:33
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Ищут человека, который вел ее на поводке.
В Мозыре нашли собаку с перерезанной шейной веной. Видео человека, ведущего данного пса на поводке, появилось в Instagram «Хамство на дорогах Мозыря».
Мертвую собаку нашли в ночь с 4 на 5 января в районе геологического колледжа. Как утверждается, у нее «перерезана яремная вена в области шеи».
«Благодаря жильцам, нашли по видеоконтролю запись — мужчина ведет собаку в час ночи и через несколько минут возвращается без собаки», — пишет мозырский паблик.
Мужчина в красной куртке вел пса со стороны дома 14 на Страконицком бульваре, сообщили местные жители.