В Мозыре нашли собаку с перерезанной шеей 11 9.01.2024, 12:33

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Ищут человека, который вел ее на поводке.

В Мозыре нашли собаку с перерезанной шейной веной. Видео человека, ведущего данного пса на поводке, появилось в Instagram «Хамство на дорогах Мозыря».

Мертвую собаку нашли в ночь с 4 на 5 января в районе геологического колледжа. Как утверждается, у нее «перерезана яремная вена в области шеи».

«Благодаря жильцам, нашли по видеоконтролю запись — мужчина ведет собаку в час ночи и через несколько минут возвращается без собаки», — пишет мозырский паблик.

Мужчина в красной куртке вел пса со стороны дома 14 на Страконицком бульваре, сообщили местные жители.

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