Потуги путинского режима вызывают только смех.

Хранители путинского королевства кривых зеркал рапортуют об очередных десятках тысяч заблокированных ими в РФ интернет-ресурсов, которые, мол, распространяли зловредные «фейки», дискредитируя «идущую по плану» почти два года «спецоперацию» великого геополитика, его «вторую армию мира», его кристально честные выборы, а также в целом всю нашу непогрешимую «гундяевопомазанную» власть и всяческие ее органы.

В 2023-м по запросу Генпрокуратуры РКН удалил или заблокировал более 69 тыс. сайтов. А в 2022-м - в год начала катастрофы 24 февраля, аж 128 тыс. ресурсов.

«Уменьшение объема распространяемой дезинформации» ведомство путинского «генпрокуратора» Бастрыкина объясняет блокировкой продуктов компаний Meta и Twitter (X).

Видимо, теперь очередь за «вражеским» YouTube.

Нынешним кремлевским старцам, большинству из которых лично удалось понаблюдать за тем, как их советские предшественники своими цензурными, репрессивными практиками примерно так же «эффективно» предотвращали «величайшую геополитическую катастрофу XX века», видимо, захотелось «повторить».

Выглядят они при этом еще более нелепо, гротескно, беспомощно, архаично и убого, чем последние хранители советского зазеркалье, разбившегося вдребезги в начале 90-х.

Все нынешние потуги собрать и склеить даже не из своих зеркал (на это у путинской «элитки» при всех свалившихся на нее ресурсах не хватило за четверть века ни мозгов, ни даже фантазии), а из потертых советских и имперских осколков собственное «Королевство кривых зеркал», обречены на крах. Тем более в эпоху глобальных информационных технологий и интернета.

Ничего кроме смеха, пусть и сквозь слезы, это вызвать не может. А смех - это одно из противоядий от страха, на котором держатся подобные режимы.

И их многократно повторяющиеся «Ай-яй-яй!» и «Низзя!», как и все предыдущие, неминуемо будут вынуждены уступить вырвавшемуся на свободу всенародному «Зя-Зя-Зя»! Как в знаменитом, ставшим популярным в СССР 80-х, номере Вячеслава Полунина и Леонида Лейкина.

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