В Черикове осужден на 14 суток пастор баптистской церкви 9.01.2024, 12:55

Его задерживали и весной 2022-го.

В Черикове (Могилевская область) на 14 суток административного ареста осуждён активист Белорусской социал-демократической партии, а также пастор баптистской церкви Роман Рождественский, сообщает телеграм-канал БСДП. Его уже задерживали весной 2022-го.

Также стало известно о вынесении в Черикове 21 приговора местным активистам по административной статье «Распространение, изготовление, сохранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности либо пропагандирующей такую деятельность».

Все получили штрафы в размере от 20 до 25 базовых величин (от 800 до 1000 рублей).

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