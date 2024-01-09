«Наш сон и режим дня стали зависеть от его активности» 9.01.2024, 13:15

Минчане не спят по ночам из-за шумного соседа.

Жители одной из панелек по улице Есенина в Минске говорят, что потеряли покой и забыли про сон. По их словам, виной всему — шумный сосед, который проживает в социальной квартире и не желает подстраиваться под чужие биоритмы. Утверждают, ночью, когда все пытаются уснуть, он поет песни, стучит металлическими предметами по полу или включает старую стиральную машину. Как считают жильцы, иногда парень забывает закрыть краны и устраивает в панельке внезапные наводнения, пишет «Онлайнер».

«Наш сон и режим дня стали зависеть от его активности»

От соседа страдает несколько квартир. Больше всех достается Юлии: женщина проживает этажом ниже, поэтому знает, как проходят будни парня, наверное, не хуже, чем его мать.

— Анна, нынешняя хозяйка «квадратов», получила эту квартиру лет восемь назад, переехала с ребенком-инвалидом. Мальчику на тот момент было лет десять. По виду сразу не скажешь, что с ним что-то не так. Это стало понятно чуть позже, — рассказывает Юлия. — Сначала все было более-менее спокойно, правда топили они нас всегда. Раньше мы меняли мебель раз в два года, ремонт делали каждые три месяца. Не так давно проснулись ночью с мужем — вода бежит из розеток ручьем, на полу — по щиколотку. Под нами затопило еще несколько квартир.

Такое соседство обходится женщине в приличную копейку. Юлия говорит, уже успела выкинуть мебель из спальни, диван, стол, три ковра и робот-пылесос, который сгорел после очередного наводнения.

— В туалете регулярно разбираем потолок и переклеиваем обои. Ко всем этим бедам добавьте грибок в ванной, который образовался из-за постоянной влаги. Нет сил уже, — вздыхает хозяйка квартиры.

По словам Юлии, она пыталась поговорить с Анной и как-то решить проблему, но та на контакт не идет, а в качестве оправданий в лучшем случае отмахивается дежурной фразой «Забыли закрыть кран». В худшем — бросает в адрес соседей ругательства.

— Проблема с шумами появилась где-то год назад. Анна стала реже появляться дома. Сергей, ее сын, инвалид 3-й группы, видимо, боится оставаться в квартире один, поэтому кричит по ночам, поет, свет практически не выключает. Иногда стучит металлическими предметами по полу, шумит дрелью. Недавно проснулись от грохота работающей стиральной машинки. Звук был настолько сильным, что сбежались все соседи. Больше всего достается нам: мы не спим до трех часов ночи, а иногда до утра. Наш сон и режим дня стали зависеть от его активности. Я сижу на таблетках, без снотворного не засыпаю. Вы представляете, какой дурдом? — в отчаянии разводит руками Юлия.

Как говорят соседи, ночные кошмары в виде потопов и шумов дополнил четвероногий друг, который поселился в социальной квартире и периодически дает о себе знать громким лаем.

— Больше года назад они завели собаку, которая воет день и ночь! — эмоции женщины бьют через край. — Не видела, чтобы ее часто выгуливали, надевали во время прогулок намордник. Думаю, пес ходит в туалет прямо в квартире.

Со слов Юлии, устали от соседей многие, в том числе хозяйка смежной квартиры: женщина здесь больше не живет — съехала из-за шума сверху.

— Понимаете, у нас в подъезде живут дети-инвалиды. Но они под присмотром, никто на них не жалуется. Конфликты и претензии сыпятся только в адрес Анны. Она у нас одна такая, — добавляет Юлия.

Жильцы многоэтажки неоднократно вызывали милицию, обращались в разные инстанции. Но пока результата нет, есть только шум и множество ответов, которые гласят, что попасть в квартиру невозможно.

«Я понимаю сложность ситуации, у нее ребенок-инвалид. А нам как быть?»

Элла, соседка Юлии по площадке, не раз была свидетелем громких звуков по ночам и грандиозных потопов. Она, как и другие жители подъезда говорит, что пыталась вразумить хозяйку соцквартиры, но та на контакт не идет и просит не вмешиваться в ее личную жизнь.

— У меня тоже три собаки, но в подъезде их никто не слышит. А вообще, собачий вой — это только одна из проблем. Недавно проснулись ночью от жуткого грохота, сразу не поняли, что происходит. Муж предположил, что где-то наверху работает старая стиральная машина. Звук был ужасно сильным. — не может скрыть возмущения соседка.

Вторая проблема, по словам Эллы, — регулярные потопы. Самый крупный из них случился этим летом. Вода с верхнего этажа просочилась в разные углы квартиры. Пострадала мебель в прихожей, по словам женщины, ее пришлось выбросить.

— Я понимаю, у нее ребенок-инвалид, ей нелегко. А нам как быть? Мы ведь тоже хотим жить и спать спокойно, не вздрагивая ночью от громких звуков, — отмечает женщина.

«Все эти кривляния и храпы как будто назло»

Спускаемся на этаж ниже, чтобы послушать других жильцов в подъезде. Супруги Анна и Василий живут на 7-м этаже панельки и утверждают, что тоже забыли про нормальный сон.

— Я пользуюсь берушами, потому что по-другому не могу уснуть, — жалуется Анна. — Думали, это соседи выше устраивают беспредел! Сначала вызывали на них милицию, а потом выяснили, что они так же, как и мы, страдают от этого безобразия.

— Помню, пару вечеров подряд стоял такой храп, как будто кто-то рядом на кровати лежит, — вспоминает Василий. — Потом мы предположили, что это кто-то стебется и имитирует звук храпа. Если честно, живем как в психиатрической больнице.

По словам супругов, предполагаемый нарушитель спокойствия — 19-летний парень — при встрече ведет себя адекватно, говорит, что к шумам не имеет отношения, всему виной — соседи сверху.

— Мне кажется, все эти кривляния и храпы как будто назло, — продолжает Анна. — Но мы не можем просто закрыть глаза на это, потому что жить в квартире уже невозможно.

Мы хотели дать слово второй стороне конфликта — хозяйке соцквартиры Анне и ее сыну Сергею, но дозвониться до них нам так и не удалось. Дверь в квартире тоже не открыли.

«Долг по «коммуналке» составляет порядка 20 тыс. рублей»

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию председателя товарищества собственников Геннадия Клачкевича, который наблюдает за развитием событий не первый месяц.

— Проблема тянется уже больше года, — утверждает собеседник. — И, на мой взгляд, всему виной нерасторопность собственника — КУП «Минские городские общежития».

Задолженность по коммунальным платежам по этой квартире составляет на сегодняшний день порядка 20 тыс. рублей. Сдают жилплощадь, а сопутствующими вопросами заниматься не хотят. И мы никак не можем воздействовать на них, потому что это госпредприятие.

По словам Геннадия, представители КУП «Минские городские общежития» пытались попасть в квартиру, а также присылали письмо с просьбой посмотреть, что там происходит.

— Мы, как обслуживающая организация, юридически не имеем права переступать порог их квартиры. Только собственник может это сделать и как-то повлиять на нанимателя. Они не платят членские взносы, не заставляют нанимателя оплачивать «коммуналку» и при этом не выселяют его. Вот такая патовая ситуация, — резюмирует Геннадий.

«Наниматель почти не смотрит за жильем»

Георгий Сочивко, главный инженер товарищества собственников, не раз бывал в шумной квартире. Поводом напроситься в гости стал очередной потоп.

— Ей (Анне. — Прим.) государство предоставило квартиру по соцнайму, поскольку у нее ребенок-инвалид. Они заехали туда лет восемь назад, — говорит мужчина. — Поначалу особых жалоб от соседей в многоэтажке по улице Есенина не поступало. Проблема обострилась буквально год назад: жильцы соцквартиры начали регулярно топить нижние этажи. Я там был несколько раз и могу оценить ситуацию с точки зрения эксплуатации жилфонда: наниматель практически не смотрит за квартирой, которую ей выделило государство.

По словам главного инженера, косметический ремонт в квартире не делался, хотя согласно правилам эксплуатации жилых помещений наниматель должен поддерживать жилье в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

— Когда мы попали в квартиру после очередного потопа, я обратил внимание, что внутри грязно, там никто не убирает, — отмечает Георгий.

Кроме регулярных затоплений хозяйка имеет еще и задолженность по коммунальным платежам.

— Что делать в такой ситуации? Они не платят «коммуналку», а перекрыть воду по стояку или отключить электричество никто не имеет права, так как там ребенок-инвалид. Если, по словам соседей, мать появляется в квартире редко, то, может, достаточно выделить ребенку однушку? Тогда и платежи будут меньше, — рассуждает собеседник.

Что говорит владелец социальной квартиры на улице Есенина?

Казалось бы, поставить точку в этом конфликте может собственник квартиры в лице КУП «Минские городские общежития». Однако комментировать ситуацию в организации отказались, ссылаясь на то, что они уже дали исчерпывающий ответ одному из гостелеканалов. Журналисты отыскали эфир и цитируют Алексея Котенева, замдиректора по правовым и жилищным вопросам КУП «Минские городские общежития».

— Выселение в данном случае имеет место быть, но с предоставлением иного жилого помещения, — объясняет Алексей. — Мы можем выселить нанимателя за долги, если он не оплачивал коммунальные услуги минимум 6 месяцев, но с предоставлением иного жилого помещения. Сигнал от товарищества поступил, мы отреагировали, направили предупреждение нанимателю о расторжении договора и выселении в случае неоплаты задолженности. Также мы направили в Администрацию Московского района запрос о предоставлении жилого помещения меньшей площади, которую занимает наниматель, однако жилых помещений, куда мы можем переселить нанимателя, в Московском районе нет.

Кроме задолженности по «коммуналке» весомой причиной для выселения нанимателя из соцквартиры по улице Есенина может стать нарушение тишины в ночное время. Но здесь тоже есть нюанс.

— Мы должны получить на руки три протокола о совершении административного правонарушения в течение календарного года, — объясняет Алексей. — Если они будут зафиксированы, наше предприятие, в хозведении которого находится это жилое помещение, направляет нанимателю предупреждение о расторжении договора и выселении без предоставления другого жилого помещения. Мы направили запросы в РУВД, Администрацию района, товарищество собственников, чтобы они предоставили информацию, было ли привлечение нанимателя к административной ответственности за нарушение пользования жилым помещением.

По словам жильцов, милицию они вызывали регулярно, однако составляли ли протоколы — неясно.

Журналисты решили запросить эту информацию у представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич.

— Руководство Московского РУВД г. Минска владеет информацией об указанной квартире. В милицию поступали сообщения от соседки снизу с жалобами на лай собаки и шум ребенка. На все сообщения милиция оперативно реагировала, принимались исчерпывающие меры. В случае необходимости информация передавалась по линии компетенции в иные органы, — пояснили в ГУВД.

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