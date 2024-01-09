В некрологе российского прапорщика нашли подробности работы в Гомеле военных медиков РФ 3 9.01.2024, 13:36

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Они появились в начале полномасштабной войны России против Украины.

В некрологе, опубликованном администрацией Щербиновского района Краснодарского края, «Флагшток» обнаружил информацию о российском медучреждении, работавшем в Гомеле в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Напомним, тогда одна из группировок российских войск совершила неудачное вторжение с территории Гомельской области на север Украины.

В некрологе в память о прапорщике Денисе Бурбовском, который проходил службу в десантно-штурмовой роте в должности фельдшера, впервые зафиксировано названия российских медучреждения и период их работы:

«19 февраля 2022 года был прикомандирован к 442-му военно-клиническому госпиталю города Санкт-Петербург, откуда был направлен в командировку в составе военно-санитарного поезда № 1 для медицинского обеспечения «специальной военной операции», исполнял обязанности операционного медбрата в г. Гомель Республики Беларусь, где дважды участвовал в двух санитарных эвакуациях раненых с доставкой их на базу военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург. После второй транспортировки раненых был возвращен в Республику Беларусь и продолжил работу в составе медицинского отряда специального назначения им. Бурденко, где пробыл до 14 мая 2022 года».

Таким образом, в Гомеле работали специалисты как минимум двух военно-медицинских учреждений: 442-го военно-клинического госпиталя города Санкт-Петербург и медицинского отряда специального назначения, созданного на базе Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве. Доставка военных медиков из петербургского учреждения осуществлялась железнодорожным транспортом: военно-санитарным поездом № 1. Подготовка к медицинскому сопровождению велась до начала крупномасштабного вторжения и продолжалась после выведения группировки с севера Украины до 14 мая 2022 года.

Впоследствии прапорщика направили в зону военных действий на восток Украины, где он и погиб в начале 2023 года.

Как ранее сообщалост, в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину многие медучреждения Гомельщины были отданы под лечение раненных российских военных. Во всех основных медицинских учреждениях тогда были выделены целые этажи отделений для срочных операций. Российских военных лечили не беларусские медики, но многие услуги для беларусов были приостановлены из-за отсутствия в медучреждениях мест.

В Гомеле санитарный транспорт фиксировался около Республиканского научно-практического центра радиационной медицины, там же в ангаре был организован временный морг. Тогда же поступала информация об использовании госпиталя инвалидов ВОВ и Гомельской областной клинической больницы для нужд армии РФ.

Российские источники пытались опровергнуть информацию «о перегруженности больниц Гомеля российскими военными».

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