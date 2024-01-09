Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Польши и маршалком Сейма

Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Польши и маршалком Сейма18
- 9.01.2024, 13:52
- 3,424
Поднимались вопросы виз, санкций и привлечения Лукашенко к ответственности.
Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Польши Радославом Сикорским и маршалком Сейма Шимоном Головней.
Тихановская предложили министру иностранных дел Польши начать выдавать визы белорусам в большем числе консульств, а также продлить программу Poland Business Harbour.
Маршалок польского Сейма Шимон Головня на совместной пресс-конференции со Светланой Тихановской заявил, что свободная и независимая, суверенная Беларусь является одним из условий безопасности Польши.
«Мы должны думать о Беларуси как о нашем партнере, и обо всех, кто в Беларуси беспримерно героически противостоят злу, как о союзниках в деле построения безопасности в этой части Европы», – сказал он.
«Хочу заверить, что свободная Беларусь в интересах свободной Польши. Она в сердце свободной Польши. И Польша сделает все, чтобы Беларусь была свободной страной свободных людей (они уже свободны, в сердце свободны – никто это не ставит под вопрос), прошла этой дорогой через тот кошмар, который сейчас переживает, и чтобы мы могли вместе строить наше будущее на светлой стороне. Очень на это рассчитываем, очень этого ждем», – сказал Шимон Головня.
Тихановская призвала не ослаблять давление на беларусские власти, включая экономические санкции, а также привлечь Лукашенко к ответственности за его участие в российской агрессии против Украины.