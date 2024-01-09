Киркоров стал легитимной целью 4 Виталий Портников

9.01.2024, 14:05

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Филипп Киркоров

Почему певец больше не нужен Кремлю.

Народный артист Украины (я не оговорился, потому что он до сих пор официально имеет это звание) Филипп Киркоров сообщил, что передает весь свой гонорар от участия в одной из новогодних телепрограмм жителям города Белгород, пострадавшим от нечеловеческой террористической атаки.

Не знаю, стоит ли напоминать, что когда Россия совершала нечеловеческие террористические атаки на украинские города и поселки, когда гибли женщины и дети, когда российские солдаты убивали мирное население в Буче, Бородянке, Изюме, Ирпене и других городах Украины, Филипп Киркоров, как и большинство представителей российского шоубизнеса, молчал. И, конечно же, никаких средств от участия в телевизионных программах российского телевидения не передавал, чтобы помочь людям, оставшимся без жилья, и близким, пострадавшим от преступлений его соотечественников.

Никаких денег от Филиппа Киркорова мы, конечно, дождаться и не могли, потому что любая помощь украинцам, а тем более — любая помощь ВСУ, которые пытаются освободить свою землю от российской агрессии, в России вызывает не просто общественное осуждение, а еще и преследование со стороны судебных инстанций.

Однако стоит напомнить, что Киркоров не очень спешил и поддерживать человеконенавистническую войну Владимира Путина, которую поддерживает большинство граждан РФ и большинство публики известного эстрадного исполнителя.

Сейчас Киркоров пытается продемонстрировать российскому режиму, что он свой. Это произошло после так называемой «голой вечеринки», которую российские власти использовали для того, чтобы заставить представителей российского шоубизнеса показать свою абсолютную лояльность. Те люди считали, что Россия будет продолжать свою человеконенавистническую войну против Украины, превращаться в настоящее гитлеровское государство, преследовать политических заключенных, объявлять дикие законы против сексуальных меньшинств. А представители так называемой богемы будут продолжать вести тот образ жизни, к которому они привыкли и который отнюдь не импонирует российским чекистам во главе с Владимиром Путиным и их сторонникам.

Мы же все понимаем, что так называемая голая вечеринка с участием Филиппа Киркорова и других представителей российского шоубизнеса – только повод для российских властей, чтобы продемонстрировать кто есть кто. И никакие звания и ордена, которые Киркоров получал из окровавленных рук Владимира Путина, теперь уже не спасают представителей шоубизнеса. Они вынуждены оправдываться за свое участие в вечеринке и демонстрировать, что понимают смену нарративов.

Еще вчера у России никакой войны не было, была лишь так называемая спецоперация, которую проводили на территории соседнего государства. А сейчас Россия в огне, она как крепость, каждый должен понимать все эти проблемы, которые возникли у российского государства так, словно это не Россия напала на Украину и борется с цивилизованным миром, а кто-то напал на саму РФ и действительно угрожает ее больным шовинистическим вирусом гражданам.

С Киркоровым и с другим такими, как он, происходит то, что всегда происходило в любом фашистском государстве. Когда пришли за евреями, я молчал, потому что не был евреем. Когда пришли за коммунистами, я молчал, потому что не был коммунистом. А когда пришли за мной, не было того, кто мог выступить в мою защиту, поэтому меня спокойно отправили в концлагерь и превратили в ничто.

Казалось бы, Киркоров как опытный человек с многолетним стажем пребывания не только на российской, но и на советской эстраде, мог бы осознать происходящее. Киркоров — гражданин страны Европейского Союза, он имеет огромное состояние, возможность спокойно жить в цивилизованном мире и больше никогда не унижаться ни перед Владимиром Путиным, ни перед теми, кто поддерживает российский режим. Киркоров сейчас не в начале своей карьеры, а скажем, он вышел в финал. И возникает довольно простой вопрос: а зачем этим всем людям, не очень молодым, очень богатым и успешным, унижаться перед теми, кто вообще является воплощением современных шариковых, перед убийцами и мерзавцами, насильниками и грабителями?

Очевидно, что срабатывает жадность, желание заработать на телепрограммах, концертах еще и еще. Хотя скоро все гонорары придется отдавать участникам войны, чтобы они имели возможность более плодотворно убивать мирных жителей, а Киркоров этому бы аплодировал. Конечно, есть желание продолжать быть на сцене. Потому что для таких, как Киркоров, то, что их вырезают из новогодних программ мерзкого российского телевидения, – это личная катастрофа. Ну, и просто — глупость, безнравственность, непонимание, к чему все идет.

Но мы прекрасно понимаем, что ситуация никогда не будет благоприятной для таких, как Филипп Киркоров, потому что в нацистском государстве ценят не молчание, а полную лояльность и готовность выступать с патриотическими песнями, которые будут прославлять вождя, Владимира Путина. Это уже все начинается.

Российскому режиму Киркоровы и Лолиты уже не нужны, именно поэтому они будут для российских властей отличными легитимными целями для демонстрации новых скреп, которые помогут проводить мобилизации, находить еще пушечное мясо для войны с Украиной и не только с Украиной, ведь Россия готовится к большой войне на всем постсоветском пространстве, а, может, и к войне с цивилизованным миром.

В такой большой войне, которая рано или поздно приведет к тотальной мобилизации в РФ, не нужны молчуны и исполнители разных «заек». Нужны те, кто будет петь о войне и смерти. Петь с энтузиазмом.

Виталий Портников, Youtube

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