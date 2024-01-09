Четыре простых способа внести вклад в благотворительность, которые применяют в Польше 9.01.2024, 14:17

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Пример белорусам, как менять мир к лучшему без глобальных личных затрат.

«Салiдарнасць» собрала примеры, как это делают в Польше: простые и доступные способы, как неравнодушные могут вносить свой вклад — от точек с бесплатной едой до возможности пожертвовать на благотворительность часть своего налога.

Пункты с бесплатной едой

В Варшаве работает 42 пункта (они называются «Jadłodzielnie»), где каждый может оставить еду для нуждающихся или взять сам. Фудшеринг не только помогает с едой нуждающимся, но и решает проблему пищевых отходов, поскольку зачастую люди просто выбрасывают излишки продуктов.

Почти в каждом районе польской столицы находится по несколько таких пунктов. Чаще всего они располагаются на улице и представляют собой холодильник или шкафчик, а иногда и то, и другое.

Сюда можно приносить продукты, срок годности которых подходит к концу. Плюс домашнюю еду. Последняя должна быть плотно упакована и подписана: необходимо указать состав блюда и дату приготовления.

Адреса и время работы пунктов можно посмотреть в группе инициативы в Facebook.

Контейнеры для вещей, игрушек и книжек

Во многих польских дворах есть специальные контейнеры, куда можно отправить б/у вещи в хорошем состоянии — они должны быть целые и чистые.

То, куда пойдут эти вещи, зависит от того, какой организации принадлежит тот или иной ящик с одеждой. По городу могут находится как маркированные контейнеры (к примеру, принадлежащие польскому Красному Кресту), так и немаркированные. В некоторые из них, помимо вещей, можно также класть игрушки и книги в хорошем состоянии.

Также сбор вещей часто проводят организации прямо у дома. Заранее на подъезде или в почтовый ящик размещают объявление с датой и временем мероприятия.

Финансовая помощь благотворительным организациям, не отходя от кассы

Сеть магазинов «Ашан» в Польше поддерживает благотворительную деятельность с использованием оффлайн-технологии «Donateo», что позволяет сделать микро-пожертвование, не отходя от кассы.

При безналичной оплате покупок в магазине покупателям на терминале высвечивается предложение о помощи нуждающимся — сумма пожертвования составляет 3,43 злотых (около 2,7 бел. руб.). При согласии необходимо нажать на зеленую кнопку и после оплаты основных покупок нужно будет дополнительно оплатить пожертвование.

Все средства идут в различные благотворительные организации, например, в Комитет по защите прав детей, фонд «Счастливые дети», Фудбанки.

Направить на благотворительность часть налогов

Еще один простой способ помочь нуждающимся в Польше не требует никаких дополнительных трат из бюджета, поскольку идет прямо из уплаченных налогов.

Каждый налогоплательщик может пожертвовать 1,5% от своего налога в благотворительные и общественно-полезные организации.

Человек может сам выбрать, в какую организацию хочет направить часть своего налога. Это может быть организация, которая занимается защитой прав человека, помогает в лечении тяжелобольных людей, животным или другой деятельностью.

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