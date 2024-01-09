Еще один подмосковный город остался без отопления в морозы 10 9.01.2024, 14:23

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Череда аварий продолжается.

В Дмитрове Московской области РФ произошла утечка на теплосети от котельной, сообщил глава города Илья Поночевный. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Космонавтов. Подача отопления и горячей воды остановлена. Котельную запустят после обнаружения утечки, сказал мэр, пишет The Moscow Times.

Около двух часов ночи местные жители многоэтажных домов пожаловались на сильный шум в трубах. После этого в квартирах пропали отопление и горячая вода. Остановленная котельная обеспечивает 29 жилых домов, два детских сада и школу. При этом еще летом Поночевный рассказывал о выполнении капитального ремонта на объекте.

Это уже не первая авария в Подмосковье, которая произошла после нового года. 4 января прорвало теплотрассу в Подольске. В этот день в городе были 24-градусные морозы. Без тепла остались почти 20 тыс. жителей Климовска — микрорайона Подольска.

Причиной аварии стал гидравлический удар в котле на территории закрытого режимного предприятия «Климовский специализированный патронный завод». Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Последствия аварии не ликвидированы до сих пор. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту России Владимиру Путину. После этого стало известно о задержании замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной, а также генерального директора завода. Таковым числится Игорь Кушников — полный тезка бывшего полковника ФСБ, которого в начале 2000-х годов обвиняли в связях с Гольяновской преступной группировкой.

Рязанцева подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023–2024, несмотря на дефекты оборудования котельной. Кроме того, чиновник выдал паспорт готовности заводу.

Из-за аварий на коммунальных объектах в Подмосковье без отопления остались также жители Химкок, Балашихи, Солнечногорска, Люберец и Электростали. В солнечногорском микрорайоне Выстрел отмечается практическое отсутствие отопления и горячей воды с начала октября, а с 3 января начались отключения электричества.

Также на отсутствие отопления пожаловались жители подмосковного поселка Селятино. Они записали обращение к губернатору Андрею Воробьеву 7 января. «Это какая-то борьба за выживание. Мы греемся газовыми плитами, обогревателями, теплым полом и всеми подручными средствами. У нас есть котельная, которая постоянно то работает, то не работает. Постоянно какие-то отписки. Недовольных жителей комментарии в чатах блокируют. В квартирах по 13–14 градусов», — заявили жители. Один из них рассказал телеграм-каналу ASTRA, что проблема до сих пор не решена.

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