Как белорусские чиновники врали о вакцине и отечественном электромобиле 7 9.01.2024, 14:32

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Много слов и ноль результата.

На протяжении 2023 года белорусские чиновники дали немало обещаний гражданам, который уже в момент озвучивания выглядели нереалистично. Но по каким-то причинам особенно они сконцентрировались на двух темах.

UDF рассказывает, были ли выполненные эти планы к концу года.

Белорусская вакцина от коронавируса: «Выпустим в оборот в 2023 году»

Пандемия завершилась, но чиновники, видимо, не могли просто так отказать Александру Лукашенко в реализации его новой маленькой мечты. Осенью 2020 года тот поручил «в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину». Минздраву не оставалось ничего другого, как взяться за выполнение бессмысленной затеи – старт работе дали в начале 2021-го.

Символично, что 1 апреля того же года, в День дураков, Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины. Политик отмечал: «Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году». При том, что уже тогда было очевидно, что пандемия к тому времени закончится.

И вот настал 2023-й. Перечислим лишь несколько обещаний чиновников насчет вакцины.

Январь. Начальник отдела науки Минздрава Маргарита Досина сообщила, что белорусская вакцина от коронавирусной инфекции будет в классическом исполнении в виде раствора и «в этом году мы получим опытно-промышленные партии».

Март. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал: первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от коронавируса получат в апреле.

Август. Лукашенко заявил: «Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена». Он добавил, что она будет выпускаться на базе предприятия «БелВитунифарм», которое до этого занималось выпуском вакцин… для животных.

Ноябрь. Замминистра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко сообщил: Минздрав и Академии наук перешли к проведению клинических испытаний вакцины, планы по созданию белорусской вакцины к концу 2023 года должны реализоваться.

29 декабря. Пресс-служба Минздрава: клинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 завершены, она зарегистрирована.

Итого: обещание выпустить вакцину «в оборот» провалено. Но теперь у чиновников новая идея: создать белорусскую вакцину от алкоголизма.

Белорусский электромобиль: «До конца года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля»

Отечественный электрокар безуспешно создают вдвое дольше, чем вакцину от ковида – с 2017 года. В том году руководитель Национальной академии наук Владимир Гусаков впервые показал «экспериментальный образец» первого белорусского электромобиля – на базе Geely. Но Лукашенко он не устроил.

После целого ряда обещаний в ближайшее время выпустить электрокар, чиновники обозначили окончательный ориентир – конец 2023 года. Что было дальше?

Июнь. Первый замминистра промышленности Александр Огородников заявил, что белорусские разработчики завершают работы над опытным образцом электромобиля, модель будет готова в 2023-м году: «Очень скоро готовы будем представить и показать эту разработку».

Ноябрь. Лукашенко при общении с жителями Островца сказал, что в декабре ему продемонстрируют первый электромобиль отечественной сборки (это пообещал вице-премьер Пархомчик).

«Я говорю: неужели электромобиль сделали? – Ну, приедете, покажем. Поэтому давайте подождем. В ближайшее время, в декабре, сказал. Но знаю, что они делают свой электромобиль. Кузов будет, как у «Джили». Он хороший, людям нравится», – уверял Лукашенко.

Ноябрь. Несколько недель спустя вице-премьер Петр Пархомчик, выступая в парламенте, подтвердил:

«Одна из главных задач — выполнение поручения главы государства об организации производства отечественного электромобиля до конца 2025 года... Планируем, что до конца текущего года главе государства будет продемонстрирован работающий образец первого электромобиля».

При этом выяснилось, что там еще конь не валялся:

«В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок».

Идет уже 2024 год, а «работающий образец» так и не показали. А в следующем году в Беларуси уже якобы будут производить электрокары…

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